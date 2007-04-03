osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.
Я предсказал куда именно с 8к биток пойдет.
А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.
osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.
Я предсказал куда именно с 8к биток пойдет.
А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.