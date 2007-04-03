RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1587158815891590

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:20

  osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.

Я предсказал куда именно с 8к биток пойдет.

А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7273
З нами з: 21.09.12
Подякував: 615 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:44

  Zebra написав:
  osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.

Я предсказал куда именно с 8к биток пойдет.

А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.

це ж буде чудово - закупайтеся, глупці !
maxprofit
 
Повідомлень: 978
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1587158815891590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2426, 2427, 2428
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
24273 178867098
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 20:30
centurionus
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6720 1460585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 44585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.