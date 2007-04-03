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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1587158815891590

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:20

  osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.

Я предсказал куда именно с 8к биток пойдет.

А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:44

  Zebra написав:
  osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.

Я предсказал куда именно с 8к биток пойдет.

А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.

це ж буде чудово - закупайтеся, глупці !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:07

  osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.

Ну это оправданное злорадство. Тут есть пару человек, которые типа криптоадепты, при этом не в позиции и потешаются с тех кто застрял в длинной, кстати, отчасти из-за их постов о великом криптовалютном будущем. Они ждут уровня 3-5куе чтобы откупиться. В принципе,будет справедливо, если этих уровней они уже никогда не увидят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, в лонге по деду?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:38

  Vitaka написав:Зебра, в лонге по деду?

по эфиру
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:57

  Zebra написав:
А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.


Так Вы бы поделились раньше бы своими опасениями :D А то я лично думал что Вы все 4500 ждете,но топите за рост.Как то быстро стадия накопления прошла,черезвычайно быстро..Стоило ли эту мудату ради 1-1.5тыс падения затевать??? Я лично не уверен.Мне кажется,что дно еще не обновилось окончательно..Но я не претендую на предсказателя...совсем.Я в лонге по целой корзине...упадет-буду добирать еще и усредняться.Я только за...Альта ходит и так почти у дна,а кто то это дно уже и обновил...Эфир нужно еще на 140-150 дожать и BCH до 150-170 и будет красота полная.
Востаннє редагувалось osafly в Сер 09 жов, 2019 21:58, всього редагувалось 1 раз.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:58

  Zebra написав:Биток идет на 9к, как вы там себя чухаете ждуны па6к да па7к ?

Ждуны себя сейчас чухают намного лучше, чем хомяки запрыгнувшие овер 10к. :)
Ракету для дураков запустили. Жду 6200.
andrein
 
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