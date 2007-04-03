osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.
Я предсказал куда именно с 8к биток пойдет.
А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.
osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.
Я предсказал куда именно с 8к биток пойдет.
А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.
osafly написав:Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.
Ну это оправданное злорадство. Тут есть пару человек, которые типа криптоадепты, при этом не в позиции и потешаются с тех кто застрял в длинной, кстати, отчасти из-за их постов о великом криптовалютном будущем. Они ждут уровня 3-5куе чтобы откупиться. В принципе,будет справедливо, если этих уровней они уже никогда не увидят.
Zebra написав: А до халвинга у меня уже закрались огромные сомнения, что биток на 7к сходит, не говоря уже о 6к. Тезер прибавляется, и уже бьет рекорд по обьему эмиссии зимы 2018. Как бы не случилась новая зима 2020 с новыми хаями.
Так Вы бы поделились раньше бы своими опасениями А то я лично думал что Вы все 4500 ждете,но топите за рост.Как то быстро стадия накопления прошла,черезвычайно быстро..Стоило ли эту мудату ради 1-1.5тыс падения затевать??? Я лично не уверен.Мне кажется,что дно еще не обновилось окончательно..Но я не претендую на предсказателя...совсем.Я в лонге по целой корзине...упадет-буду добирать еще и усредняться.Я только за...Альта ходит и так почти у дна,а кто то это дно уже и обновил...Эфир нужно еще на 140-150 дожать и BCH до 150-170 и будет красота полная.
Востаннє редагувалось osafly в Сер 09 жов, 2019 21:58, всього редагувалось 1 раз.