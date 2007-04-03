Zebra написав: чтоб выйти из Тезера, нужно купить криптовалюту взад)))
Ну почему же,Тезер можно просто взять и обменять на местечковые валюты или на "твердые" валюты,будь то доллар или евро.Зачем покупать крипту?? У нас,в Украине-достаточно просто перевести тезер на Куну или БТС и просто продать за гривну..Все.Никакой крипты откупать взад не нужно.Так же,думаю можно сделать в любой стране мира.Те кто продал на дне-те могут просто остаться вне рынка при туземуне и все на этом...Хамаха кстати ждет вообще супер-пупер дна по альтам..Он там вообще фантазировал про Рипл в 10-15 центов кажется,АDA по 1 центу и т.д и т.п Альты конечно могут еще потерять %20 при глобальном проливе,но...не до такой степени,о которой мечтал данный товарисч,бегая в экстазе с камерой по пляжу
Zebra написав: чтоб выйти из Тезера, нужно купить криптовалюту взад)))
Ну почему же,Тезер можно просто взять и обменять на местечковые валюты или на "твердые" валюты,будь то доллар или евро.Зачем покупать крипту?? У нас,в Украине-достаточно просто перевести тезер на Куну или БТС и просто продать за гривну..Все.Никакой крипты откупать взад не нужно.Так же,думаю можно сделать в любой стране мира.Те кто продал на дне-те могут просто остаться вне рынка при туземуне и все на этом...Хамаха кстати ждет вообще супер-пупер дна по альтам..Он там вообще фантазировал про Рипл в 10-15 центов кажется,АDA по 1 центу и т.д и т.п Альты конечно могут еще потерять %20 при глобальном проливе,но...не до такой степени,о которой мечтал данный товарисч,бегая в экстазе с камерой по пляжу
А мені хоч донизу, хоч догори - все по кайфу!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.
phantom_systems написав:Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.
phantom_systems написав:Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.
Ага, только прохождение проверки по отзывам люди ждут годами.
Zebra написав:А что терез разве сжигается при обмене на местечковые валюты? Я не знаю для обычных хомок реального выхода из него, кроме как продать другому хомке.
Zebra,Вы владелец биржи Или Вас просто волнует куда девается Тезер,после того как Вы его завели на Куну,продали и вывели свои гривны?? Оно Вам надо,что с ним там делают.Мы ж за хомяков говорим,или Вы вообще глобально имели ввиду..Мне лично пофиг-после того как я его продал..Главное-есть куда.
Zebra написав:А что терез разве сжигается при обмене на местечковые валюты? Я не знаю для обычных хомок реального выхода из него, кроме как продать другому хомке.
Zebra,Вы владелец биржи Или Вас просто волнует куда девается Тезер,после того как Вы его завели на Куну,продали и вывели свои гривны?? Оно Вам надо,что с ним там делают.Мы ж за хомяков говорим,или Вы вообще глобально имели ввиду..Мне лично пофиг-после того как я его продал..Главное-есть куда.
Я говорю глобально. Тезер это фантик, в который загнали многих и который станет драйвером роста снова.
phantom_systems написав:Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.
Ага, только прохождение проверки по отзывам люди ждут годами.
Скам есть скам, ничего удивительного. Физических и юридических лиц США они вообще не обслуживают.