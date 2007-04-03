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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1588158915901591

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:10

  Zebra написав: чтоб выйти из Тезера, нужно купить криптовалюту взад)))

Ну почему же,Тезер можно просто взять и обменять на местечковые валюты или на "твердые" валюты,будь то доллар или евро.Зачем покупать крипту?? У нас,в Украине-достаточно просто перевести тезер на Куну или БТС и просто продать за гривну..Все.Никакой крипты откупать взад не нужно.Так же,думаю можно сделать в любой стране мира.Те кто продал на дне-те могут просто остаться вне рынка при туземуне и все на этом...Хамаха кстати ждет вообще супер-пупер дна по альтам..Он там вообще фантазировал про Рипл в 10-15 центов кажется,АDA по 1 центу и т.д и т.п Альты конечно могут еще потерять %20 при глобальном проливе,но...не до такой степени,о которой мечтал данный товарисч,бегая в экстазе с камерой по пляжу :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:14

  osafly написав:
  Zebra написав: чтоб выйти из Тезера, нужно купить криптовалюту взад)))

Ну почему же,Тезер можно просто взять и обменять на местечковые валюты или на "твердые" валюты,будь то доллар или евро.Зачем покупать крипту?? У нас,в Украине-достаточно просто перевести тезер на Куну или БТС и просто продать за гривну..Все.Никакой крипты откупать взад не нужно.Так же,думаю можно сделать в любой стране мира.Те кто продал на дне-те могут просто остаться вне рынка при туземуне и все на этом...Хамаха кстати ждет вообще супер-пупер дна по альтам..Он там вообще фантазировал про Рипл в 10-15 центов кажется,АDA по 1 центу и т.д и т.п Альты конечно могут еще потерять %20 при глобальном проливе,но...не до такой степени,о которой мечтал данный товарисч,бегая в экстазе с камерой по пляжу :D

А мені хоч донизу, хоч догори - все по кайфу! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:19

  osafly написав:
  Zebra написав: чтоб выйти из Тезера, нужно купить криптовалюту взад)))

Ну почему же,Тезер можно просто взять и обменять на местечковые валюты или на "твердые" валюты,будь то доллар или евро.Зачем покупать крипту??

А что терез разве сжигается при обмене на местечковые валюты? :mrgreen:
Я не знаю для обычных хомок реального выхода из него, кроме как продать другому хомке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:34

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 01:57

Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 06:30

  phantom_systems написав:Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.

Ну, т.е. без вариантов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:20

  phantom_systems написав:Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.

Ага, только прохождение проверки по отзывам люди ждут годами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:57

  Zebra написав:А что терез разве сжигается при обмене на местечковые валюты? :mrgreen:
Я не знаю для обычных хомок реального выхода из него, кроме как продать другому хомке.


Zebra,Вы владелец биржи :?: :mrgreen: Или Вас просто волнует куда девается Тезер,после того как Вы его завели на Куну,продали и вывели свои гривны?? :lol: Оно Вам надо,что с ним там делают.Мы ж за хомяков говорим,или Вы вообще глобально имели ввиду..Мне лично пофиг-после того как я его продал..Главное-есть куда.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:00

  osafly написав:
  Zebra написав:А что терез разве сжигается при обмене на местечковые валюты? :mrgreen:
Я не знаю для обычных хомок реального выхода из него, кроме как продать другому хомке.


Zebra,Вы владелец биржи :?: :mrgreen: Или Вас просто волнует куда девается Тезер,после того как Вы его завели на Куну,продали и вывели свои гривны?? :lol: Оно Вам надо,что с ним там делают.Мы ж за хомяков говорим,или Вы вообще глобально имели ввиду..Мне лично пофиг-после того как я его продал..Главное-есть куда.

Я говорю глобально. Тезер это фантик, в который загнали многих и который станет драйвером роста снова.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:00

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.

Ага, только прохождение проверки по отзывам люди ждут годами.

Скам есть скам, ничего удивительного. Физических и юридических лиц США они вообще не обслуживают.
phantom_systems
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