Додано: Сер 09 жов, 2019 23:10

Zebra написав: чтоб выйти из Тезера, нужно купить криптовалюту взад))) чтоб выйти из Тезера, нужно купить криптовалюту взад)))

Ну почему же,Тезер можно просто взять и обменять на местечковые валюты или на "твердые" валюты,будь то доллар или евро.Зачем покупать крипту?? У нас,в Украине-достаточно просто перевести тезер на Куну или БТС и просто продать за гривну..Все.Никакой крипты откупать взад не нужно.Так же,думаю можно сделать в любой стране мира.Те кто продал на дне-те могут просто остаться вне рынка при туземуне и все на этом...Хамаха кстати ждет вообще супер-пупер дна по альтам..Он там вообще фантазировал про Рипл в 10-15 центов кажется,АDA по 1 центу и т.д и т.п Альты конечно могут еще потерять %20 при глобальном проливе,но...не до такой степени,о которой мечтал данный товарисч,бегая в экстазе с камерой по пляжу