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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:06
phantom_systems написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.
Ага, только прохождение проверки по отзывам люди ждут годами.
Скам есть скам, ничего удивительного. Физических и юридических лиц США они вообще не обслуживают.
Теперь мне становится понятно решение судьи Коэна. Физ и юрлица США не рискуют - а на остальных им пох - пусть хоть все потеряют.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:50
phantom_systems написав:
Скам есть скам, ничего удивительного. Физических и юридических лиц США они вообще не обслуживают.
Ну,ничего удивительного.Америка вот уже 7 десятилитий живет за счет остального мира,создав у себя микрооазис,за счет печатного станка зеленой бумажки не обеспеченой ничем,кроме громогласных заявлений и военной мощи американской машины.Отвязавшись от золотого стандарта-это просто бумага,а форт Нокс говорят давно пуст,все золото спущено давно на удержание цены золота у плинтуса(что наблюдаем до сих пор).Вопрос в том-когда этот пузырь под названием доллар лопнет.Поэтому Тезер-лишь легкая шалость..Ну,а как по вашему можно еще заменить настоящий доллар,не придумав ему криптозамену в мире крипты?? Или правитьство США должно было подписаться под этим
Ну,пользуйтесь TUSD и ему подобными стейблкоинами.Почему то никто не хочет...Интересно,почему
Ракета походу сдохла и включила заднюю скорость,"счас" будет насаживаться на кол соплом
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