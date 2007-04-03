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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:06
phantom_systems написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
Вообще-то тезер можно обменять прямо на USD через их сайт, но придётся пройти полную KYC/AML проверку, выводить не чаще раза в неделю и не менее $100к за раз, отстёгивать им не менее $1к с каждого вывода. Короче говоря, сервис только для богатых буратин.
Ага, только прохождение проверки по отзывам люди ждут годами.
Скам есть скам, ничего удивительного. Физических и юридических лиц США они вообще не обслуживают.
Теперь мне становится понятно решение судьи Коэна. Физ и юрлица США не рискуют - а на остальных им пох - пусть хоть все потеряют.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:50
phantom_systems написав:
Скам есть скам, ничего удивительного. Физических и юридических лиц США они вообще не обслуживают.
Ну,ничего удивительного.Америка вот уже 7 десятилитий живет за счет остального мира,создав у себя микрооазис,за счет печатного станка зеленой бумажки не обеспеченой ничем,кроме громогласных заявлений и военной мощи американской машины.Отвязавшись от золотого стандарта-это просто бумага,а форт Нокс говорят давно пуст,все золото спущено давно на удержание цены золота у плинтуса(что наблюдаем до сих пор).Вопрос в том-когда этот пузырь под названием доллар лопнет.Поэтому Тезер-лишь легкая шалость..Ну,а как по вашему можно еще заменить настоящий доллар,не придумав ему криптозамену в мире крипты?? Или правитьство США должно было подписаться под этим
Ну,пользуйтесь TUSD и ему подобными стейблкоинами.Почему то никто не хочет...Интересно,почему
Ракета походу сдохла и включила заднюю скорость,"счас" будет насаживаться на кол соплом
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:29
osafly написав: phantom_systems написав:
Скам есть скам, ничего удивительного. Физических и юридических лиц США они вообще не обслуживают.
Ракета походу сдохла и включила заднюю скорость,"счас" будет насаживаться на кол соплом
На счет рОкеты я бы повременил. Ещё могут включить третью ступень и долететь в район 9...9,2к. Но это по усмотрению "космодрома " или "ЦУПа"
Востаннє редагувалось Vitaka
в Чет 10 жов, 2019 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:27
Браття і сестри! Тримайте міцно альту в своїх мозолистих або НЕ мозолистих
руках! Тіко в ній наш порятунок!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:07
Козак-характерник написав:
Браття і сестри! Тримайте міцно альту в своїх мозолистих або НЕ мозолистих
руках! Тіко в ній наш порятунок!
Какую альту, Козак? Львиная доля альты - мертва и ее уже не оживить. И если будущее биткоина хоть как-то смутно но можно себе представить, то на будущее альткоинов у меня фантазии не хватает.
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airmax78
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:54
airmax78 написав:
на будущее альткоинов у меня фантазии не хватает.
Не нужно никакой фантазии,никакой эротики,никаких "О,Я-Я Натюрлих"
Просто спекулятивный инструмент!Крапка! Был,есть и будет!
Казак,ты это...руки береги.Мозоли не натирай.Тобі жінку треба,а ти рученята треш,та біля монітора очі псуеш,як підліток
Альту держим.Зубами вцепились и держим.Хоть бы зубы разжать когда туземун придет...А то так и останется...при нас
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osafly
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Додано: Чет 10 жов, 2019 16:52
osafly написав:
Казак,ты это...руки береги.Мозоли не натирай.Тобі жінку треба,а ти рученята треш,та біля монітора очі псуеш,як підліток
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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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