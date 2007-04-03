Риппл буду сливать при курсе 1 риппл = 1 долл. США. В 2021 году.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:32
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кажись фсьо... ЦУП остановил полёт...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:57
SEC отклонил заявку на Bitcoin-ETF от Bitwise. В ближайшем будущем рассчитывать не на что
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:04
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
тезер це навіть не бумажки ФРС, це набір байтів, які продукує одна хитра канторка, яка не пройшла ще жодних фін. перевірок (хоча спроби були і не один раз)
о це пірамідка, покруче в 1000 разів ніж наші ОВДП
+50грн !
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