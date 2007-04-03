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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1590159115921593

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:32

  greenozon написав:
  zРадио написав:Риппл


рипіл гімно скам


Риппл буду сливать при курсе 1 риппл = 1 долл. США. В 2021 году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кажись фсьо... ЦУП остановил полёт...
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:57

SEC отклонил заявку на Bitcoin-ETF от Bitwise. В ближайшем будущем рассчитывать не на что
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:04

  Vitaka написав:Кажись фсьо... ЦУП остановил полёт...

Качнули напоследок, теперь на перезакуп пора. ETF от Bitwise пролетел. Рынок сидит на тезере как наркоман на игле.

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phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Рынок сидит на тезере как наркоман на игле.

тезер це навіть не бумажки ФРС, це набір байтів, які продукує одна хитра канторка, яка не пройшла ще жодних фін. перевірок (хоча спроби були і не один раз)
о це пірамідка, покруче в 1000 разів ніж наші ОВДП :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:12

  greenozon написав:
  zРадио написав:Риппл


рипіл гімно скам


Сорян за то, что не буду расписывать, почему это не так - просто впадлу :mrgreen: Но мою позицию вы поняли.

PS: Макс, не слейте все в самом начале следующего хайпа. Лучше ставьте стопы - низкие, но с регулярными подтяжками (рекомендация не на сейчас, а на 2021-й :mrgreen: )
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 00:20

6200 Быть, его не может не быть
Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается веселием.
Сир.1,23–24
Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иак.1,4
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 01:22




:D
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:16

The U.S. Securities and Exchange Commission (Комиссия по ценным бумагам США) приостановила выпуск криптовалюты Телеграм, заблокировав площадки его планируемого размещения.
+50грн !
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greenozon
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