Риппл буду сливать при курсе 1 риппл = 1 долл. США. В 2021 году.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:32
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кажись фсьо... ЦУП остановил полёт...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:57
SEC отклонил заявку на Bitcoin-ETF от Bitwise. В ближайшем будущем рассчитывать не на что
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:04
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
тезер це навіть не бумажки ФРС, це набір байтів, які продукує одна хитра канторка, яка не пройшла ще жодних фін. перевірок (хоча спроби були і не один раз)
о це пірамідка, покруче в 1000 разів ніж наші ОВДП
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:12
Сорян за то, что не буду расписывать, почему это не так - просто впадлу Но мою позицию вы поняли.
PS: Макс, не слейте все в самом начале следующего хайпа. Лучше ставьте стопы - низкие, но с регулярными подтяжками (рекомендация не на сейчас, а на 2021-й )
Додано: Суб 12 жов, 2019 00:20
6200 Быть, его не может не быть
Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается веселием.
Сир.1,23–24
Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иак.1,4
Додано: Суб 12 жов, 2019 17:16
The U.S. Securities and Exchange Commission (Комиссия по ценным бумагам США) приостановила выпуск криптовалюты Телеграм, заблокировав площадки его планируемого размещения.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 13 жов, 2019 10:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По слухам, расследование Комиссии по контролю за ценными бумагами было инициировано прокитайскими лоббистами в США. Так как Telegram и Ton одновременно «валят» американо-китайско-японские проекты Alibaba, Bitcoin, WeChat. Что особенно не желательно сейчас в момент кризисного обострения как китайской политики, так и усиления позиций указанных конгломератов.
На эту тему вечером будет сегодняшний подкаст
Слушать можно здесь:
И здесь:
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