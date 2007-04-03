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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1591159215931594

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:36

Фінік почав шманати клієнтів на предмет походження коштів, сутність операцій і т.п. Блочать вивід коштів, вимагають документів. І навіть після надання потрібних документів пишуть наступне:

Bitfinex is constantly improving and adjusting its customer acceptance and related compliance policies, in order to ensure that it is operating within its risk appetite. As policies change, Bitfinex must decline new verification requests and terminate existing customer relationships from time to time.

Unfortunately, I must inform you that Bitfinex is no longer in a position to do business with you. This should not be taken as a reflection of any particular business that you may undertake or your fitness to do business with any other digital token platform or, indeed, any other counter-party. Regrettably, furthering this business relationship is not consistent with our terms of service and outside of Bitfinex's risk appetite at this time.

Випадки блокування стали мені відомі з телеграм каналів по криптовалюті. Зьобра, чи не час тікати? 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:41

Libra

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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:55

  Козак-характерник написав:Випадки блокування стали мені відомі з телеграм каналів по криптовалюті. Зьобра, чи не час тікати? 8)

Сколько помню финик почти всегда блочил подозрительную активность, если пользователь пользовался биржей для обмена или ввода вывода средств через анонимные криптовалюты (ZEC, XMR, DASH), потому кто держится от них подальше, вроде как проблем не имеют, во всяком случае пока что мне не блочили еще акк.

Думаю они пытаются избавиться от нежелательных и сомнительных элементов работающих с
анонимной криптой, не принося им дохода (в виде комиссионных с трейдинга).
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На рОкете включился двигатель "будиттокадаражать" :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:17

SEC серьёзно за TON взялась, Либра тоже трещит, Финик с Тезером начинают брать за задницу. 9к по деду так и не увидели, а 7к ещё вполне можем пощупать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:20

  phantom_systems написав:SEC серьёзно за TON взялась, Либра тоже трещит, Финик с Тезером начинают брать за задницу. 9к по деду так и не увидели, а 7к ещё вполне можем пощупать.

Тут вопрос: куда идут деньги криптофанатиков из тех альтов, которые начинают щемить? В фиат? Сомневаюсь.
airmax78
 
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