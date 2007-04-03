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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1592159315941595

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:19

  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Всё очень похоже на ситуацию годичной давности. Тогда долго топтались с низкой волатильностью на 6+, сейчас на 8+.
Прямо напрашивается резкий обвал.
Возможно, киты сейчас, сглаживая колебания, усыпляют бдительность хомячков. Дабы те устали следить за курсом, и не успел слиться, когда он начнется.

А сложность майнинга биткоина сильно упала?


На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга :wink:
Vitaka
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