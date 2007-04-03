airmax78 написав:Tegularius написав:Всё очень похоже на ситуацию годичной давности. Тогда долго топтались с низкой волатильностью на 6+, сейчас на 8+.
Прямо напрашивается резкий обвал.
Возможно, киты сейчас, сглаживая колебания, усыпляют бдительность хомячков. Дабы те устали следить за курсом, и не успел слиться, когда он начнется.
А сложность майнинга биткоина сильно упала?
На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга