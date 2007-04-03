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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1592159315941595

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:19

  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Всё очень похоже на ситуацию годичной давности. Тогда долго топтались с низкой волатильностью на 6+, сейчас на 8+.
Прямо напрашивается резкий обвал.
Возможно, киты сейчас, сглаживая колебания, усыпляют бдительность хомячков. Дабы те устали следить за курсом, и не успел слиться, когда он начнется.

А сложность майнинга биткоина сильно упала?


На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга :wink:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Говорю вам, биток и альта пойдет вверх
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38

  Zebra написав:Говорю вам, биток и альта пойдет вверх

Они-то вверх пойдут, вопрос лишь когда. Пока что вопрос откупа китами ранее слитого по 10к+ остаётся открытым.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:43

  Zebra написав:Говорю вам, биток и альта пойдет вверх

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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:36

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Всё очень похоже на ситуацию годичной давности. Тогда долго топтались с низкой волатильностью на 6+, сейчас на 8+.
Прямо напрашивается резкий обвал.
Возможно, киты сейчас, сглаживая колебания, усыпляют бдительность хомячков. Дабы те устали следить за курсом, и не успел слиться, когда он начнется.

А сложность майнинга биткоина сильно упала?


На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга :wink:

400 лет назад остров Манхеттен купили за 24 долл. США.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, Вы не поняли. Так как сложность росла экспоненциально, 80% биток добыта по цене до $1000. А если учесть, шта те кто этот пузырь надували, имели возможность купить-продать раз десять свои биткоины, то и себестоимость у них ещё ниже. Понимаете о чем я? :)
П.С. Пан zРадио любезно публиковал на 1586-й странице хароший график :!:

Не сложно догадаться, шта есть лица и группы лиц, у которых килотонны биткоинов па 10, 100, 250 долларов. Которые они выбрасывали на рынок по 20к...10к. И откупились(скорее всего частично) па 6к...3к. И снова зафиксировались па 13,2к...10,5к. Вот и представляйте себестоимость.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 16 жов, 2019 11:14, всього редагувалось 4 разів.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:57

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга :wink:

400 лет назад остров Манхеттен купили за 24 долл. США.

Не было тогда долларов США, а было 60 гульденов в разном барахле. Чуть более $1000 в современных деньгах.

Дед очень хочет вновь сходить ниже 8к, подставляйте вёдра.
phantom_systems
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