Додано: Сер 16 жов, 2019 10:51

, Вы не поняли. Так как сложность росла экспоненциально, 80% биток добыта по цене до $1000. А если учесть, шта те кто этот пузырь надували, имели возможность купить-продать раз десять свои биткоины, то и себестоимость у них ещё ниже. Понимаете о чем я?П.С. Панлюбезно публиковал на 1586-й странице хароший графикНе сложно догадаться, шта есть лица и группы лиц, у которых килотонны биткоинов па 10, 100, 250 долларов. Которые они выбрасывали на рынок по 20к...10к. И откупились(скорее всего частично) па 6к...3к. И снова зафиксировались па 13,2к...10,5к. Вот и представляйте себестоимость.