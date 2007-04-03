Tegularius написав:Всё очень похоже на ситуацию годичной давности. Тогда долго топтались с низкой волатильностью на 6+, сейчас на 8+. Прямо напрашивается резкий обвал. Возможно, киты сейчас, сглаживая колебания, усыпляют бдительность хомячков. Дабы те устали следить за курсом, и не успел слиться, когда он начнется.
А сложность майнинга биткоина сильно упала?
На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга
Zebra написав:Говорю вам, биток и альта пойдет вверх
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Tegularius написав:Всё очень похоже на ситуацию годичной давности. Тогда долго топтались с низкой волатильностью на 6+, сейчас на 8+. Прямо напрашивается резкий обвал. Возможно, киты сейчас, сглаживая колебания, усыпляют бдительность хомячков. Дабы те устали следить за курсом, и не успел слиться, когда он начнется.
А сложность майнинга биткоина сильно упала?
На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга
400 лет назад остров Манхеттен купили за 24 долл. США.
airmax78, Вы не поняли. Так как сложность росла экспоненциально, 80% биток добыта по цене до $1000. А если учесть, шта те кто этот пузырь надували, имели возможность купить-продать раз десять свои биткоины, то и себестоимость у них ещё ниже. Понимаете о чем я? П.С. Пан zРадио любезно публиковал на 1586-й странице хароший график
Не сложно догадаться, шта есть лица и группы лиц, у которых килотонны биткоинов па 10, 100, 250 долларов. Которые они выбрасывали на рынок по 20к...10к. И откупились(скорее всего частично) па 6к...3к. И снова зафиксировались па 13,2к...10,5к. Вот и представляйте себестоимость.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 16 жов, 2019 11:14, всього редагувалось 4 разів.
Vitaka написав:На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга
400 лет назад остров Манхеттен купили за 24 долл. США.
Не было тогда долларов США, а было 60 гульденов в разном барахле. Чуть более $1000 в современных деньгах.
Дед очень хочет вновь сходить ниже 8к, подставляйте вёдра.
Vitaka написав:На днях исполнилось 10 лет, как прошел первый обмен биткоинов на фиатные деньги. Финский криптоперец поменял 5 050 биткоЭнов на $5 долларов! Это я к вопросам о себестоимости и сложности майнинга
400 лет назад остров Манхеттен купили за 24 долл. США.
Не было тогда долларов США, а было 60 гульденов в разном барахле. Чуть более $1000 в современных деньгах.
Дед очень хочет вновь сходить ниже 8к, подставляйте вёдра.
Zebra написав:Много вас ждунов, на всех деда не хватит.
Зьобра, ти перевзувся? А як же ж бітка по 4500$?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.