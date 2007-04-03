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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:15
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Много вас ждунов, на всех деда не хватит.
Зьобра, ти перевзувся?
А як же ж бітка по 4500$?
Я в эфірі, але це все одна тема.
Вже пояснював чому обвалу не буде (халвінг, збільшення тезеру для бінанс)
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Zebra
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:31
Обвал, действительно, до халвинга маловероятен. Но сходить на 7,5к вполне реально, может, 7к пощупаем.
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phantom_systems
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