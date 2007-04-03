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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1593159415951596

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:15

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Много вас ждунов, на всех деда не хватит.

Зьобра, ти перевзувся? :P А як же ж бітка по 4500$?

Я в эфірі, але це все одна тема.
Вже пояснював чому обвалу не буде (халвінг, збільшення тезеру для бінанс)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:31

Обвал, действительно, до халвинга маловероятен. Но сходить на 7,5к вполне реально, может, 7к пощупаем.
phantom_systems
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