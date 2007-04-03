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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1593159415951596

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:15

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Много вас ждунов, на всех деда не хватит.

Зьобра, ти перевзувся? :P А як же ж бітка по 4500$?

Я в эфірі, але це все одна тема.
Вже пояснював чому обвалу не буде (халвінг, збільшення тезеру для бінанс)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:31

Обвал, действительно, до халвинга маловероятен. Но сходить на 7,5к вполне реально, может, 7к пощупаем.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:21

  phantom_systems написав:Обвал, действительно, до халвинга маловероятен. Но сходить на 7,5к вполне реально, может, 7к пощупаем.


ИМХО, после халвинга обвал менее вероятен, чем до (не путать с небольшой по меркам волатильности альтов коррекцией - лайт после халвинга не обвалился, а скорректировался вместе с рынком).

Сокращение предложения битка вдвое - это очень серьезный фактор именно как следствие, а не предпосылка. За "чистыми" свежедобытыми битками и сейчас идет охота - отсутствие плохой истории в будущем поможет институционалам проходить аудит порфтелей.

Плюс майнерам жизненно необходимо продавать битки для финансирования операционной деятельности - оплаты электроэнергии, аренды помещений, зарплат админов и апгрейда самого железа. Их себестоимость одномоментно вырастет вдвое, и случится это именно после, а не до халвинга.

Что приведет к уменьшению биржевых стаканов на продажу и увеличению ценовых ожиданий на продажу и покупку.

Эмиссия лайта в текущих ценах - это всего лишь 375 тыс долларов в день (7200 монет * 52,2 доллара). Эмиссия битка - 14,4 млн долларов в день (1800 монет * 8000 долларов).

Сравнивать вообще тут нечего - избыток лайта не обваливает рынок, дефицит лайта - не провоциует его взрывной рост. А вот с битком... будем посмотреть, конечно, но предыдущие разы халвинг серьезно разбалансировал рынок, толкая его вверх.

Итого, я считаю, что вероятность медвежьего торжества на рынка выше до халвинга битка, чем 12-18 месяцев после него... Это не значит, что мы увидим обвал до халвинга - это значит, что мы скорее его не увидим после халвинга
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Похоже лонгустов опять натянули на большую китовую "пису"... :mrgreen: :D Оно то вверх конечно пойдет..Но чуть попизже.Добирайте господа не спеша,время еще есть.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:52

  osafly написав:Похоже лонгустов опять натянули на большую китовую "пису"... :mrgreen: :D Оно то вверх конечно пойдет..Но чуть попизже.Добирайте господа не спеша,время еще есть.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:52

  zРадио написав:Плюс майнерам жизненно необходимо продавать битки для финансирования операционной деятельности - оплаты электроэнергии, аренды помещений, зарплат админов и апгрейда самого железа. Их себестоимость одномоментно вырастет вдвое, и случится это именно после, а не до халвинга.

В конце прошлого - начале этого года (вроде бы) был период при курсе 3+, когда майнинг был убыточным. Если бы весной не начался рост, как бы вели себя майнеры? Многие, вероятно, просто ушли бы из бизнеса (в декабре-январе действительно существенно упал хэшрейт).
Выросшая вдвое себестоимость после халвинга означает соответственно возросший уровень цены, ниже которой майнинг станет убыточным. Допустим, цена в будущем длительное время будет оставаться ниже этого уровня. Если в какой-то момент майнеры начнут массово отключаться, не приведет ли это к коллапсу всей сети биткоина?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:01

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Много вас ждунов, на всех деда не хватит.

Зьобра, ти перевзувся? :P А як же ж бітка по 4500$?



KХ, які плани на монеру :mrgreen:
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