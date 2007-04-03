Додано: Сер 16 жов, 2019 16:21

phantom_systems написав: Обвал, действительно, до халвинга маловероятен. Но сходить на 7,5к вполне реально, может, 7к пощупаем. Обвал, действительно, до халвинга маловероятен. Но сходить на 7,5к вполне реально, может, 7к пощупаем.

ИМХО, после халвинга обвал менее вероятен, чем до (не путать с небольшой по меркам волатильности альтов коррекцией - лайт после халвинга не обвалился, а скорректировался вместе с рынком).Сокращение предложения битка вдвое - это очень серьезный фактор именно как следствие, а не предпосылка. За "чистыми" свежедобытыми битками и сейчас идет охота - отсутствие плохой истории в будущем поможет институционалам проходить аудит порфтелей.Плюс майнерам жизненно необходимо продавать битки для финансирования операционной деятельности - оплаты электроэнергии, аренды помещений, зарплат админов и апгрейда самого железа. Их себестоимость одномоментно вырастет вдвое, и случится это именно после, а не до халвинга.Что приведет к уменьшению биржевых стаканов на продажу и увеличению ценовых ожиданий на продажу и покупку.Эмиссия лайта в текущих ценах - это всего лишь 375 тыс долларов в день (7200 монет * 52,2 доллара). Эмиссия битка - 14,4 млн долларов в день (1800 монет * 8000 долларов).Сравнивать вообще тут нечего - избыток лайта не обваливает рынок, дефицит лайта - не провоциует его взрывной рост. А вот с битком... будем посмотреть, конечно, но предыдущие разы халвинг серьезно разбалансировал рынок, толкая его вверх.Итого, я считаю, что вероятность медвежьего торжества на рынка выше до халвинга битка, чем 12-18 месяцев после него... Это не значит, что мы увидим обвал до халвинга - это значит, что мы скорее его не увидим после халвинга