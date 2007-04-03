Я в эфірі, але це все одна тема.
Вже пояснював чому обвалу не буде (халвінг, збільшення тезеру для бінанс)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:15
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:31
Обвал, действительно, до халвинга маловероятен. Но сходить на 7,5к вполне реально, может, 7к пощупаем.
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:21
ИМХО, после халвинга обвал менее вероятен, чем до (не путать с небольшой по меркам волатильности альтов коррекцией - лайт после халвинга не обвалился, а скорректировался вместе с рынком).
Сокращение предложения битка вдвое - это очень серьезный фактор именно как следствие, а не предпосылка. За "чистыми" свежедобытыми битками и сейчас идет охота - отсутствие плохой истории в будущем поможет институционалам проходить аудит порфтелей.
Плюс майнерам жизненно необходимо продавать битки для финансирования операционной деятельности - оплаты электроэнергии, аренды помещений, зарплат админов и апгрейда самого железа. Их себестоимость одномоментно вырастет вдвое, и случится это именно после, а не до халвинга.
Что приведет к уменьшению биржевых стаканов на продажу и увеличению ценовых ожиданий на продажу и покупку.
Эмиссия лайта в текущих ценах - это всего лишь 375 тыс долларов в день (7200 монет * 52,2 доллара). Эмиссия битка - 14,4 млн долларов в день (1800 монет * 8000 долларов).
Сравнивать вообще тут нечего - избыток лайта не обваливает рынок, дефицит лайта - не провоциует его взрывной рост. А вот с битком... будем посмотреть, конечно, но предыдущие разы халвинг серьезно разбалансировал рынок, толкая его вверх.
Итого, я считаю, что вероятность медвежьего торжества на рынка выше до халвинга битка, чем 12-18 месяцев после него... Это не значит, что мы увидим обвал до халвинга - это значит, что мы скорее его не увидим после халвинга
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Похоже лонгустов опять натянули на большую китовую "пису"... Оно то вверх конечно пойдет..Но чуть попизже.Добирайте господа не спеша,время еще есть.
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:52
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:52
В конце прошлого - начале этого года (вроде бы) был период при курсе 3+, когда майнинг был убыточным. Если бы весной не начался рост, как бы вели себя майнеры? Многие, вероятно, просто ушли бы из бизнеса (в декабре-январе действительно существенно упал хэшрейт).
Выросшая вдвое себестоимость после халвинга означает соответственно возросший уровень цены, ниже которой майнинг станет убыточным. Допустим, цена в будущем длительное время будет оставаться ниже этого уровня. Если в какой-то момент майнеры начнут массово отключаться, не приведет ли это к коллапсу всей сети биткоина?
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:01
KХ, які плани на монеру
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 жов, 2019 00:02
Поки виміняв на кефір. Наразі проводжу багатовекторну політику. Торгую лише в профіт.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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