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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:16
Zebra написав:
Якже в профіт, коли монеро рванув угору.
Процес торгівлі не статичний, а динамічний. Торгую в різних парах. У тому числі в парі монеро-кефір. І не лише. На кожній парі "лєсєнкі", як догори, так й до низу, з певним інтервалом. Ваги, де куди б не качнувся курс, в чомусь та й обов'язково є профіт. Наразі маю 18 торгівельних пар. Багатовекторна політика.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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