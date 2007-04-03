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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1594159515961597

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:16

  Zebra написав:Якже в профіт, коли монеро рванув угору.

Процес торгівлі не статичний, а динамічний. Торгую в різних парах. У тому числі в парі монеро-кефір. І не лише. На кожній парі "лєсєнкі", як догори, так й до низу, з певним інтервалом. Ваги, де куди б не качнувся курс, в чомусь та й обов'язково є профіт. Наразі маю 18 торгівельних пар. Багатовекторна політика. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шах и мат традиционной банковской системе!

Думаете, что совершить миллионную транзакцию без зверской банковской комиссии невозможно?

14 октября 2019 года в сети Bitcoin была проведена транзакция на сумму $934 миллиона (по курсу на момент транзакции). Комиссия за транзакцию составила $4!

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Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пфф... До шаха и мата там как до Альфа Центавры раком :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:27

  Mugwort написав:Шах и мат традиционной банковской системе!

Думаете, что совершить миллионную транзакцию без зверской банковской комиссии невозможно?

14 октября 2019 года в сети Bitcoin была проведена транзакция на сумму $934 миллиона (по курсу на момент транзакции). Комиссия за транзакцию составила $4!

Вот если бы они одним символом в адресе транзакции ошиблись, то плакали их $934 млн.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:08

  Zebra написав:
  Mugwort написав:Шах и мат традиционной банковской системе!

Думаете, что совершить миллионную транзакцию без зверской банковской комиссии невозможно?

14 октября 2019 года в сети Bitcoin была проведена транзакция на сумму $934 миллиона (по курсу на момент транзакции). Комиссия за транзакцию составила $4!

Вот если бы они одним символом в адресе транзакции ошиблись, то плакали их $934 млн.


Чем больше битков будет утрачено, тем ценнее будут оставшиеся :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:35

Zebra Зьобра, як гадаєш, кефір до бітка вже пройшов лої? Чи помацяємо нове дно у подарунок? На трьохмісячному графіку схоже на падіння... :roll:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:43

  Козак-характерник написав:Zebra Зьобра, як гадаєш, кефір до бітка вже пройшов лої? Чи помацяємо нове дно у подарунок? На трьохмісячному графіку схоже на падіння... :roll:


Другого дна вже не чекаю. Йде накопичення на поточних рівнях.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:07

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Zebra Зьобра, як гадаєш, кефір до бітка вже пройшов лої? Чи помацяємо нове дно у подарунок? На трьохмісячному графіку схоже на падіння... :roll:


Другого дна вже не чекаю. Йде накопичення на поточних рівнях.

Это хорошо что идет накопление, меньше будет желающих по 6200 закупаться потом. Думаю киты как раз на это и рассчитывают. :)
andrein
 
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