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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:16
Zebra написав:
Якже в профіт, коли монеро рванув угору.
Процес торгівлі не статичний, а динамічний. Торгую в різних парах. У тому числі в парі монеро-кефір. І не лише. На кожній парі "лєсєнкі", як догори, так й до низу, з певним інтервалом. Ваги, де куди б не качнувся курс, в чомусь та й обов'язково є профіт. Наразі маю 18 торгівельних пар. Багатовекторна політика.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:19
Шах и мат традиционной банковской системе!
Думаете, что совершить миллионную транзакцию без зверской банковской комиссии невозможно?
14 октября 2019 года в сети Bitcoin была проведена транзакция на сумму $934 миллиона (по курсу на момент транзакции). Комиссия за транзакцию составила $4!
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Додано: Чет 17 жов, 2019 20:27
Mugwort написав:
Шах и мат традиционной банковской системе!
Думаете, что совершить миллионную транзакцию без зверской банковской комиссии невозможно?
14 октября 2019 года в сети Bitcoin была проведена транзакция на сумму $934 миллиона (по курсу на момент транзакции). Комиссия за транзакцию составила $4!
Вот если бы они одним символом в адресе транзакции ошиблись, то плакали их $934 млн.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:08
Zebra написав: Mugwort написав:
Шах и мат традиционной банковской системе!
Думаете, что совершить миллионную транзакцию без зверской банковской комиссии невозможно?
14 октября 2019 года в сети Bitcoin была проведена транзакция на сумму $934 миллиона (по курсу на момент транзакции). Комиссия за транзакцию составила $4!
Вот если бы они одним символом в адресе транзакции ошиблись, то плакали их $934 млн.
Чем больше битков будет утрачено, тем ценнее будут оставшиеся
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:35
Zebra
Зьобра, як гадаєш, кефір до бітка вже пройшов лої? Чи помацяємо нове дно у подарунок? На трьохмісячному графіку схоже на падіння...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:43
Козак-характерник написав:Zebra
Зьобра, як гадаєш, кефір до бітка вже пройшов лої? Чи помацяємо нове дно у подарунок? На трьохмісячному графіку схоже на падіння...
Другого дна вже не чекаю. Йде накопичення на поточних рівнях.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:13
Ми про кефір гутаримо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 22:00
Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.
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