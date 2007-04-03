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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 22:08
phantom_systems написав:
Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.
Ми про крос дно до бітка гутаримо.
А до бакса хай висихає...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 22:11
phantom_systems написав:
Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.
Но это все равно ни о чем,по сравнению с тем,на сколько потом он может выстрелить.Брать лесенкой и все будет в ажуре.Это более мудрое решение.Дна все равно не поймать..
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