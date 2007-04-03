Додано: Нед 20 жов, 2019 09:23

andrein написав: «Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.

Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня. «Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня.

Так я ж не говорю что нужно было кефир по 500 начинать брать и с тех уровней усредняться.Но если начать набирать позицию от 180,то усредняться по мере падения до гипотетических 130(или до скольки минимально по слухм ждут усыхания)-думаю ничего страшного нет..Потому как рынок в текущем положении,может и развернуться..Вполне.А как дно поймать по Вашему-сидеть до последнего?? Так с вероятностью можно вообще про... точку входа.Или потом по паттернам,на растущем рынке...Что по ценам будет примерно тоже самое,что и сейчас..