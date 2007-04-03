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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1595159615971598

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:08

  phantom_systems написав:Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.

Ми про крос дно до бітка гутаримо. :P А до бакса хай висихає... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:11

  phantom_systems написав:Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.


Но это все равно ни о чем,по сравнению с тем,на сколько потом он может выстрелить.Брать лесенкой и все будет в ажуре.Это более мудрое решение.Дна все равно не поймать..
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:32

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.


Но это все равно ни о чем,по сравнению с тем,на сколько потом он может выстрелить.Брать лесенкой и все будет в ажуре.Это более мудрое решение.Дна все равно не поймать..

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:00

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.


Но это все равно ни о чем,по сравнению с тем,на сколько потом он может выстрелить.Брать лесенкой и все будет в ажуре.Это более мудрое решение.Дна все равно не поймать..

Не всегда это работает.
«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.
Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:15

  Козак-характерник написав:
  phantom_systems написав:Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.

Ми про крос дно до бітка гутаримо. :P А до бакса хай висихає... :P


andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:23

  andrein написав:«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.
Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня. :)


Так я ж не говорю что нужно было кефир по 500 начинать брать и с тех уровней усредняться.Но если начать набирать позицию от 180,то усредняться по мере падения до гипотетических 130(или до скольки минимально по слухм ждут усыхания)-думаю ничего страшного нет..Потому как рынок в текущем положении,может и развернуться..Вполне.А как дно поймать по Вашему-сидеть до последнего?? Так с вероятностью можно вообще про... точку входа.Или потом по паттернам,на растущем рынке...Что по ценам будет примерно тоже самое,что и сейчас..
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:29

  andrein написав: Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня. :)

Я до цього хламу приглядаюся, спекульнути... :P Це ж біткоїн, нехай і голд... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:35

  osafly написав:
  andrein написав:«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.
Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня. :)


Так я ж не говорю что нужно было кефир по 500 начинать брать и с тех уровней усредняться.Но если начать набирать позицию от 180,то усредняться по мере падения до гипотетических 130(или до скольки минимально по слухм ждут усыхания)-думаю ничего страшного нет..Потому как рынок в текущем положении,может и развернуться..Вполне.А как дно поймать по Вашему-сидеть до последнего?? Так с вероятностью можно вообще про... точку входа.Или потом по паттернам,на растущем рынке...Что по ценам будет примерно тоже самое,что и сейчас..

Все верно, вложения в эфир оправданы. Раньше я считал, что нет, но после того как увидел какое ралли устроили по битку после дна - точно можно сказать - ТЕПЕРЬ Я ВИДЕЛ ВСЕ. И Эфир еще стрельнет, казино продолжает работать и новости по нему будут все время выходить и будут качели.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:40

  Zebra написав:Все верно, вложения в эфир оправданы. Раньше я считал, что нет, но после того как увидел какое ралли устроили по битку после дна - точно можно сказать - ТЕПЕРЬ Я ВИДЕЛ ВСЕ. И Эфир еще стрельнет, казино продолжает работать и новости по нему будут все время выходить и будут качели.

Золота голова... :P Кефір - найкраща інвестиція. І монеро. Все інше в основному, для спекуляцій.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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