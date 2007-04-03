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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 22:08
phantom_systems написав:
Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.
Ми про крос дно до бітка гутаримо.
А до бакса хай висихає...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 22:11
phantom_systems написав:
Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.
Но это все равно ни о чем,по сравнению с тем,на сколько потом он может выстрелить.Брать лесенкой и все будет в ажуре.Это более мудрое решение.Дна все равно не поймать..
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osafly
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Додано: Суб 19 жов, 2019 22:32
osafly написав: phantom_systems написав:
Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.
Но это все равно ни о чем,по сравнению с тем,на сколько потом он может выстрелить.Брать лесенкой и все будет в ажуре.Это более мудрое решение.Дна все равно не поймать..
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 23:00
osafly написав: phantom_systems написав:
Бутериум ещё вполне может на несколько десятков баксов усохнуть.
Но это все равно ни о чем,по сравнению с тем,на сколько потом он может выстрелить.Брать лесенкой и все будет в ажуре.Это более мудрое решение.Дна все равно не поймать..
Не всегда это работает.
«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.
Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня.
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andrein
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Додано: Нед 20 жов, 2019 09:23
andrein написав:
«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.
Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня.
Так я ж не говорю что нужно было кефир по 500 начинать брать и с тех уровней усредняться.Но если начать набирать позицию от 180,то усредняться по мере падения до гипотетических 130(или до скольки минимально по слухм ждут усыхания)-думаю ничего страшного нет..Потому как рынок в текущем положении,может и развернуться..Вполне.А как дно поймать по Вашему-сидеть до последнего?? Так с вероятностью можно вообще про... точку входа.Или потом по паттернам,на растущем рынке...Что по ценам будет примерно тоже самое,что и сейчас..
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osafly
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Додано: Нед 20 жов, 2019 11:29
andrein написав:
Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня.
Я до цього хламу приглядаюся, спекульнути...
Це ж біткоїн, нехай і голд...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 11:35
osafly написав: andrein написав:
«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.
Например на BTG некоторые усредняются с 400 долл. до 7.50 на сегодня.
Так я ж не говорю что нужно было кефир по 500 начинать брать и с тех уровней усредняться.Но если начать набирать позицию от 180,то усредняться по мере падения до гипотетических 130(или до скольки минимально по слухм ждут усыхания)-думаю ничего страшного нет..Потому как рынок в текущем положении,может и развернуться..Вполне.А как дно поймать по Вашему-сидеть до последнего?? Так с вероятностью можно вообще про... точку входа.Или потом по паттернам,на растущем рынке...Что по ценам будет примерно тоже самое,что и сейчас..
Все верно, вложения в эфир оправданы. Раньше я считал, что нет, но после того как увидел какое ралли устроили по битку после дна - точно можно сказать - ТЕПЕРЬ Я ВИДЕЛ ВСЕ. И Эфир еще стрельнет, казино продолжает работать и новости по нему будут все время выходить и будут качели.
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Zebra
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Додано: Нед 20 жов, 2019 11:40
Zebra написав:
Все верно, вложения в эфир оправданы. Раньше я считал, что нет, но после того как увидел какое ралли устроили по битку после дна - точно можно сказать - ТЕПЕРЬ Я ВИДЕЛ ВСЕ. И Эфир еще стрельнет, казино продолжает работать и новости по нему будут все время выходить и будут качели.
Золота голова...
Кефір - найкраща інвестиція. І монеро. Все інше в основному, для спекуляцій.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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