phantom_systems написав:Вряд ли лучшая. Похоже, деда сильно ронять не будут. Накопление будет проходить на текущем уровне с небольшими качелями. Альты ещё могут просесть. Нет уверенности, что их пропампят раньше деда.
А тепер давайте порівняємо ікси, що можуть дати дєд і кефір? Раніше чи пізніше дєда, це не так важливо. Факт в тому, що рано чи пізно ікси настануть. Тому кефір - перспективніше. Звісно кошик треба диверсифікувати, але все ж кефір в ньому, повинен домінувати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
zРадио написав:Технологически EOS сильнее эфира, а zcash - сильнее монеро. Ну а что победит как конечный продукт, будем посмотреть. Деда при этом списывать не стоит. Основу портфеля все равно должен составлять он
Вот точно,в дырдочку...Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...На счет ZECа-так же абсолюно согласен,не забываем про халвинг зека осенью следующего года...Иксы в этой альте-будут по любому,глядя как ее забуцали ниже плинтуса сейчас.Zec мне вообще LTC напоминает,когда его загнали на 25 баксов,а потом он стрельнул на 150.Уверен,зек повторит этот рисунок в течении года.
osafly написав:Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...
Я EOS прям зауважал за практическую реализацию рикардианских контрактов. Продукт, как по мне, супер-перспективный, и именно с рикардианских-, а не автономных смарт-контрактов, начнется массовая миграция договорных отношений в блокчейн.
PS: да, zec пока сильно давит в пол объем его эмиссии. Но долгосрочно, монетка должна быть в хорошем дефиците и плюс-минус повторять ценовую динамику биткоина. Только с временным лагом в 7 лет
osafly написав:Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...
Я EOS прям зауважал за практическую реализацию рикардианских контрактов. Продукт, как по мне, супер-перспективный, и именно с рикардианских-, а не автономных смарт-контрактов, начнется массовая миграция договорных отношений в блокчейн.
Почитал я про рикардианские контракты, типа это юридические договора, но арбитрами (или) судьями выступает арбитраж EOS - хрень это все без реальной юридической силы.
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