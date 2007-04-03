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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1596159715981599

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 18:06

  phantom_systems написав:Вряд ли лучшая. Похоже, деда сильно ронять не будут. Накопление будет проходить на текущем уровне с небольшими качелями. Альты ещё могут просесть. Нет уверенности, что их пропампят раньше деда.

А тепер давайте порівняємо ікси, що можуть дати дєд і кефір? Раніше чи пізніше дєда, це не так важливо. Факт в тому, що рано чи пізно ікси настануть. Тому кефір - перспективніше. Звісно кошик треба диверсифікувати, але все ж кефір в ньому, повинен домінувати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:06

  Козак-характерник написав:Золота голова... :P Кефір - найкраща інвестиція. І монеро. Все інше в основному, для спекуляцій.


Технологически EOS сильнее эфира, а zcash - сильнее монеро. Ну а что победит как конечный продукт, будем посмотреть. Деда при этом списывать не стоит. Основу портфеля все равно должен составлять он
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55

  zРадио написав:Технологически EOS сильнее эфира, а zcash - сильнее монеро. Ну а что победит как конечный продукт, будем посмотреть. Деда при этом списывать не стоит. Основу портфеля все равно должен составлять он


Вот точно,в дырдочку...Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...На счет ZECа-так же абсолюно согласен,не забываем про халвинг зека осенью следующего года...Иксы в этой альте-будут по любому,глядя как ее забуцали ниже плинтуса сейчас.Zec мне вообще LTC напоминает,когда его загнали на 25 баксов,а потом он стрельнул на 150.Уверен,зек повторит этот рисунок в течении года.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:12

Биток посмотрел вверх, альты снова вниз. Так и живём.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:47

  osafly написав:Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...


Я EOS прям зауважал за практическую реализацию рикардианских контрактов. Продукт, как по мне, супер-перспективный, и именно с рикардианских-, а не автономных смарт-контрактов, начнется массовая миграция договорных отношений в блокчейн.

PS: да, zec пока сильно давит в пол объем его эмиссии. Но долгосрочно, монетка должна быть в хорошем дефиците и плюс-минус повторять ценовую динамику биткоина. Только с временным лагом в 7 лет
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:44

  zРадио написав:
  osafly написав:Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...


Я EOS прям зауважал за практическую реализацию рикардианских контрактов. Продукт, как по мне, супер-перспективный, и именно с рикардианских-, а не автономных смарт-контрактов, начнется массовая миграция договорных отношений в блокчейн.


Почитал я про рикардианские контракты, типа это юридические договора, но арбитрами (или) судьями выступает арбитраж EOS - хрень это все без реальной юридической силы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:04

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greenozon
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