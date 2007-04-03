Додано: Пон 21 жов, 2019 13:02

В сети появилась информация, что запуск Ethereum 2.0 запланирован на 3 января 2020 года. Этот день является довольно запоминающейся датой для криптовалютого мира, поскольку именно 3 января в 2009 году был запущен первый блок BTC . Так, запуск блока генезиса Ethereum 2.0 знаменует одиннадцатилетие Биткойна.



Сеть Ethereum 2.0 объединит ряд важных проектов: Proof-of-Stake ( PoS ), Sharding и eWSAM. Ожидается, что обновленная сеть решит вопросы масштабируемости.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.