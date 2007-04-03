Zebra написав:zРадио написав:
Я EOS прям зауважал за практическую реализацию рикардианских контрактов. Продукт, как по мне, супер-перспективный, и именно с рикардианских-, а не автономных смарт-контрактов, начнется массовая миграция договорных отношений в блокчейн.
Почитал я про рикардианские контракты, типа это юридические договора, но арбитрами (или) судьями выступает арбитраж EOS - хрень это все без реальной юридической силы.
Наоборот - судьи "живые", т.е. люди. Реальную юридическую силу рикардинский контракт как раз имеет, но автоматический переход прав собственности на имущество, определенное в токенах, блокчейн не осуществляет, в отличие от смарт-контракта. Если одна сторона рикардианского контракта недовольна другой/другими, она вольна обратиться в суд. При блокчейне можно организовать третейский суд, либо определить таковым любой из существующих судов.
Преимущества следующие - контракты, являясь и кодом, и юридическим документом, стандартизированы, легки в заключении и последующем чтении. Защищены криптографически, а не подписями-печатями. Распределены - т.е. не могут быть утраченными.
Все это экономит туевую хучу бумаги, времени работы специалистов, расходов на нотариусов и прочая-прочая-прочая. В дополнение, стороны таких конктрактов мотивированы их исполнять, поскольку отпетлять значительно тяжелее. Код есть код - юридические тонкости и разночтения сведены к минимуму