osafly написав:Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...
Я EOS прям зауважал за практическую реализацию рикардианских контрактов. Продукт, как по мне, супер-перспективный, и именно с рикардианских-, а не автономных смарт-контрактов, начнется массовая миграция договорных отношений в блокчейн.
Почитал я про рикардианские контракты, типа это юридические договора, но арбитрами (или) судьями выступает арбитраж EOS - хрень это все без реальной юридической силы.
Наоборот - судьи "живые", т.е. люди. Реальную юридическую силу рикардинский контракт как раз имеет, но автоматический переход прав собственности на имущество, определенное в токенах, блокчейн не осуществляет, в отличие от смарт-контракта. Если одна сторона рикардианского контракта недовольна другой/другими, она вольна обратиться в суд. При блокчейне можно организовать третейский суд, либо определить таковым любой из существующих судов.
Преимущества следующие - контракты, являясь и кодом, и юридическим документом, стандартизированы, легки в заключении и последующем чтении. Защищены криптографически, а не подписями-печатями. Распределены - т.е. не могут быть утраченными.
Все это экономит туевую хучу бумаги, времени работы специалистов, расходов на нотариусов и прочая-прочая-прочая. В дополнение, стороны таких конктрактов мотивированы их исполнять, поскольку отпетлять значительно тяжелее. Код есть код - юридические тонкости и разночтения сведены к минимуму
Zebra написав:Глобальна на увазі до минулих хаїв. $500-700 і до бітка десь 0.05-0.07
Зрозумів. Взагалі то найконсервативніша стратегія - торгівля в трикутнику: біток, кефір, доляр. Але саме зараз я акцент переніс на торгівлю всіх коїнів до кефіра і доляра. А бітка, як незнижувальний залишок. Примножую кефір, а на піці переллю в бітку, чи в доляр, по ситуації. Лєсєнка в усі боки по різних парах.
osafly написав:
Козак-характерник написав:В сети появилась информация, что запуск Ethereum 2.0 запланирован на 3 января 2020 года.
Казак,ты где был?? Эта новость уже как минимум не свежая,ей уже не знаю сколько месяцев.Весь expiration date уже "просрочен",а ты только решил "съесть"
Нагадав, про користь кефіру.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.