osafly написав:Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...
Я EOS прям зауважал за практическую реализацию рикардианских контрактов. Продукт, как по мне, супер-перспективный, и именно с рикардианских-, а не автономных смарт-контрактов, начнется массовая миграция договорных отношений в блокчейн.
Почитал я про рикардианские контракты, типа это юридические договора, но арбитрами (или) судьями выступает арбитраж EOS - хрень это все без реальной юридической силы.
Наоборот - судьи "живые", т.е. люди. Реальную юридическую силу рикардинский контракт как раз имеет, но автоматический переход прав собственности на имущество, определенное в токенах, блокчейн не осуществляет, в отличие от смарт-контракта. Если одна сторона рикардианского контракта недовольна другой/другими, она вольна обратиться в суд. При блокчейне можно организовать третейский суд, либо определить таковым любой из существующих судов.
Преимущества следующие - контракты, являясь и кодом, и юридическим документом, стандартизированы, легки в заключении и последующем чтении. Защищены криптографически, а не подписями-печатями. Распределены - т.е. не могут быть утраченными.
Все это экономит туевую хучу бумаги, времени работы специалистов, расходов на нотариусов и прочая-прочая-прочая. В дополнение, стороны таких конктрактов мотивированы их исполнять, поскольку отпетлять значительно тяжелее. Код есть код - юридические тонкости и разночтения сведены к минимуму
Zebra написав:Глобальна на увазі до минулих хаїв. $500-700 і до бітка десь 0.05-0.07
Зрозумів. Взагалі то найконсервативніша стратегія - торгівля в трикутнику: біток, кефір, доляр. Але саме зараз я акцент переніс на торгівлю всіх коїнів до кефіра і доляра. А бітка, як незнижувальний залишок. Примножую кефір, а на піці переллю в бітку, чи в доляр, по ситуації. Лєсєнка в усі боки по різних парах.
osafly написав:
Козак-характерник написав:В сети появилась информация, что запуск Ethereum 2.0 запланирован на 3 января 2020 года.
Казак,ты где был?? Эта новость уже как минимум не свежая,ей уже не знаю сколько месяцев.Весь expiration date уже "просрочен",а ты только решил "съесть"
Нагадав, про користь кефіру.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
15 січня харківські правоохоронці провели обшук у підозрюваного у справі про шахрайство, після якого з його електронного гаманця зникли 2043 біткойни.
Про це свідчить ухвала Московського райсуду Харкова від 15 жовтня.
Обшук за місцем проживання підозрюваного провели прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 і співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції. Фігуранта справи підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі $13,5 тис. За словами підозрюваного, за допомогою його мобільного телефону, який був вилучений під час обшуку, невстановлені особи перевели з його електронного гаманця 2043 біткойни на інший електронний гаманець.
“Крім того, за результатами проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні встановлено, що здійснення входу в акаунт і відповідної операції було можливим виключно за допомогою мобільного телефону потерпілого, який був захищений унікальною системою двофакторної аутентифікації”, – йдеться в ухвалі.
jump написав:15 січня харківські правоохоронці провели обшук у підозрюваного у справі про шахрайство, після якого з його електронного гаманця зникли 2043 біткойни.
Про це свідчить ухвала Московського райсуду Харкова від 15 жовтня.
Обшук за місцем проживання підозрюваного провели прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 і співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції. Фігуранта справи підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі $13,5 тис. За словами підозрюваного, за допомогою його мобільного телефону, який був вилучений під час обшуку, невстановлені особи перевели з його електронного гаманця 2043 біткойни на інший електронний гаманець.
“Крім того, за результатами проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні встановлено, що здійснення входу в акаунт і відповідної операції було можливим виключно за допомогою мобільного телефону потерпілого, який був захищений унікальною системою двофакторної аутентифікації”, – йдеться в ухвалі.
Зачем одному человеку столько биткоинов? Почему он до сих пор их не конвертнул, а занимался мошенничеством? Очень много вопросов. Жадность порождает бедность.