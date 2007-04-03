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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1597159815991600

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:26

  Zebra написав:
  zРадио написав:
  osafly написав:Абсолютно согласен,хотя на счет EOS и ETH-думаю это равнозначная альта,которая несомненно должна присутствовать в любом портфеле...


Я EOS прям зауважал за практическую реализацию рикардианских контрактов. Продукт, как по мне, супер-перспективный, и именно с рикардианских-, а не автономных смарт-контрактов, начнется массовая миграция договорных отношений в блокчейн.


Почитал я про рикардианские контракты, типа это юридические договора, но арбитрами (или) судьями выступает арбитраж EOS - хрень это все без реальной юридической силы.


Наоборот - судьи "живые", т.е. люди. Реальную юридическую силу рикардинский контракт как раз имеет, но автоматический переход прав собственности на имущество, определенное в токенах, блокчейн не осуществляет, в отличие от смарт-контракта. Если одна сторона рикардианского контракта недовольна другой/другими, она вольна обратиться в суд. При блокчейне можно организовать третейский суд, либо определить таковым любой из существующих судов.

Преимущества следующие - контракты, являясь и кодом, и юридическим документом, стандартизированы, легки в заключении и последующем чтении. Защищены криптографически, а не подписями-печатями. Распределены - т.е. не могут быть утраченными.

Все это экономит туевую хучу бумаги, времени работы специалистов, расходов на нотариусов и прочая-прочая-прочая. В дополнение, стороны таких конктрактов мотивированы их исполнять, поскольку отпетлять значительно тяжелее. Код есть код - юридические тонкости и разночтения сведены к минимуму
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:18

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Как минимум эфир сходит ещё на глобальную коррекцию что к доллару, что к битку.

Закупайтесь глупцы, пока капитализация халявная относительно других мировых пузырей.

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Zebra Зьобра, як гадаєш, кефір до бітка вже пройшов лої? Чи помацяємо нове дно у подарунок? На трьохмісячному графіку схоже на падіння... :roll:


Другого дна вже не чекаю. Йде накопичення на поточних рівнях.

З чим пов'язана зміна прогнозу?

Глобальна на увазі до минулих хаїв.
$500-700 і до бітка десь 0.05-0.07
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:20

  Козак-характерник написав:В сети появилась информация, что запуск Ethereum 2.0 запланирован на 3 января 2020 года.


Казак,ты где был?? Эта новость уже как минимум не свежая,ей уже не знаю сколько месяцев.Весь expiration date уже "просрочен",а ты только решил "съесть" :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:27

  Zebra написав:Глобальна на увазі до минулих хаїв.
$500-700 і до бітка десь 0.05-0.07

Зрозумів. Взагалі то найконсервативніша стратегія - торгівля в трикутнику: біток, кефір, доляр. Але саме зараз я акцент переніс на торгівлю всіх коїнів до кефіра і доляра. А бітка, як незнижувальний залишок. Примножую кефір, а на піці переллю в бітку, чи в доляр, по ситуації. Лєсєнка в усі боки по різних парах. :P
  osafly написав:
  Козак-характерник написав:В сети появилась информация, что запуск Ethereum 2.0 запланирован на 3 января 2020 года.


Казак,ты где был?? Эта новость уже как минимум не свежая,ей уже не знаю сколько месяцев.Весь expiration date уже "просрочен",а ты только решил "съесть" :D


Нагадав, про користь кефіру. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:54

У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів

15 січня харківські правоохоронці провели обшук у підозрюваного у справі про шахрайство, після якого з його електронного гаманця зникли 2043 біткойни.

Про це свідчить ухвала Московського райсуду Харкова від 15 жовтня.

Обшук за місцем проживання підозрюваного провели прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 і співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції. Фігуранта справи підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі $13,5 тис. За словами підозрюваного, за допомогою його мобільного телефону, який був вилучений під час обшуку, невстановлені особи перевели з його електронного гаманця 2043 біткойни на інший електронний гаманець.

“Крім того, за результатами проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні встановлено, що здійснення входу в акаунт і відповідної операції було можливим виключно за допомогою мобільного телефону потерпілого, який був захищений унікальною системою двофакторної аутентифікації”, – йдеться в ухвалі.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:41

  jump написав:15 січня харківські правоохоронці провели обшук у підозрюваного у справі про шахрайство, після якого з його електронного гаманця зникли 2043 біткойни.

Про це свідчить ухвала Московського райсуду Харкова від 15 жовтня.

Обшук за місцем проживання підозрюваного провели прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 і співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції. Фігуранта справи підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі $13,5 тис. За словами підозрюваного, за допомогою його мобільного телефону, який був вилучений під час обшуку, невстановлені особи перевели з його електронного гаманця 2043 біткойни на інший електронний гаманець.

“Крім того, за результатами проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні встановлено, що здійснення входу в акаунт і відповідної операції було можливим виключно за допомогою мобільного телефону потерпілого, який був захищений унікальною системою двофакторної аутентифікації”, – йдеться в ухвалі.

Зачем одному человеку столько биткоинов? Почему он до сих пор их не конвертнул, а занимался мошенничеством? Очень много вопросов. Жадность порождает бедность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:35

  airmax78 написав:
  jump написав:15 січня харківські правоохоронці провели обшук у підозрюваного у справі про шахрайство, після якого з його електронного гаманця зникли 2043 біткойни.

Про це свідчить ухвала Московського райсуду Харкова від 15 жовтня.

Обшук за місцем проживання підозрюваного провели прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 і співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції. Фігуранта справи підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі $13,5 тис. За словами підозрюваного, за допомогою його мобільного телефону, який був вилучений під час обшуку, невстановлені особи перевели з його електронного гаманця 2043 біткойни на інший електронний гаманець.

“Крім того, за результатами проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні встановлено, що здійснення входу в акаунт і відповідної операції було можливим виключно за допомогою мобільного телефону потерпілого, який був захищений унікальною системою двофакторної аутентифікації”, – йдеться в ухвалі.

Зачем одному человеку столько биткоинов? Почему он до сих пор их не конвертнул, а занимался мошенничеством? Очень много вопросов. Жадность порождает бедность.

За что боролся, на то и напоролся. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

zРадио, мне в среду нотариус проверил в росиянской базе числится ли человек (он выдавал два года назад доверенность по недвижимости) в списке умерших. Хотя нотариус мог этого и не делать, а оформить сделку, имея действующую доверенность. Как блокчейн заменит нотариуса?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:57

Між тим кефір скисає до бітка... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:01

  Козак-характерник написав:
Нагадав, про користь кефіру. :P


Казак,а я тебя между прочим таким и представлял..В виде Паниковского :mrgreen: Гусей тыришь во Львове?? Чи не?? Признавайся :lol:
osafly
 
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