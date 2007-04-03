Ні, лише кур і кролів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:51
Ні, лише кур і кролів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:24
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:33
От кого прошла? К кому прошла? Если я через неделю отправлю 0,00000888 на какой-то адрес: какова вероятность сильного движения более 33%?
Реально уже секта мошенников какая-то.
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:51
Предупрежден, значит вооружен !
Секта верующих !
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22
Зебилы готовятся запустить руки в наши карманы-
В лучших традициях Украинского государства,включить дурачка и подменить понятия вал и доход..Нихт ферштейн..Мой твоя не понимать,я Твой дом труба шатал-отдай 5% от вала и пох.. была у тебя прибыль или нет...Хоть с просто с заведенных на биржу денег,выводишь взад-отдай по факту 5%!Ни за что. Су-ки..
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