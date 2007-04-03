osafly написав:Казак,а я тебя между прочим таким и представлял..В виде Паниковского Гусей тыришь во Львове?? Чи не?? Признавайся
Ні, лише кур і кролів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
В лучших традициях Украинского государства,включить дурачка и подменить понятия вал и доход..Нихт ферштейн..Мой твоя не понимать,я Твой дом труба шатал-отдай 5% от вала и пох.. была у тебя прибыль или нет...Хоть с просто с заведенных на биржу денег,выводишь взад-отдай по факту 5%!Ни за что. Су-ки..
В лучших традициях Украинского государства,включить дурачка и подменить понятия вал и доход..Нихт ферштейн..Мой твоя не понимать,я Твой дом труба шатал-отдай 5% от вала и пох.. была у тебя прибыль или нет...Хоть с просто с заведенных на биржу денег,выводишь взад-отдай по факту 5%!Ни за что. Су-ки..
Вопрос в том, кто отдаст. Вряд ли забугорные биржи им отчётность предоставят.
7,5к красиво пробили, посрывав стопы. Можно начинать основательно закупаться.