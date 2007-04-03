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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1599160016011602>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:51

  osafly написав:Казак,а я тебя между прочим таким и представлял..В виде Паниковского :mrgreen: Гусей тыришь во Львове?? Чи не?? Признавайся :lol:

Ні, лише кур і кролів. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:24

Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:33

  andrein написав:Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.

От кого прошла? К кому прошла? Если я через неделю отправлю 0,00000888 на какой-то адрес: какова вероятность сильного движения более 33%?
Реально уже секта мошенников какая-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:51

  airmax78 написав:
  andrein написав:Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.

От кого прошла? К кому прошла? Если я через неделю отправлю 0,00000888 на какой-то адрес: какова вероятность сильного движения более 33%?
Реально уже секта мошенников какая-то.

Предупрежден, значит вооружен !
:)
Секта верующих !
:)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22

Зебилы готовятся запустить руки в наши карманы- https://comments.ua/news/money/economy/ ... n_get_more Кто что думает на этот счет??

В лучших традициях Украинского государства,включить дурачка и подменить понятия вал и доход..Нихт ферштейн..Мой твоя не понимать,я Твой дом труба шатал-отдай 5% от вала и пох.. была у тебя прибыль или нет...Хоть с просто с заведенных на биржу денег,выводишь взад-отдай по факту 5%!Ни за что. Су-ки..
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:20

  andrein написав:
  airmax78 написав:
  andrein написав:Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.

От кого прошла? К кому прошла? Если я через неделю отправлю 0,00000888 на какой-то адрес: какова вероятность сильного движения более 33%?
Реально уже секта мошенников какая-то.

Предупрежден, значит вооружен !
:)
Секта верующих !
:)

Идем в комфортную зону закупа.

И да воздастся каждому по вере его !
:)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:24

  osafly написав:Зебилы готовятся запустить руки в наши карманы- https://comments.ua/news/money/economy/ ... n_get_more Кто что думает на этот счет??

В лучших традициях Украинского государства,включить дурачка и подменить понятия вал и доход..Нихт ферштейн..Мой твоя не понимать,я Твой дом труба шатал-отдай 5% от вала и пох.. была у тебя прибыль или нет...Хоть с просто с заведенных на биржу денег,выводишь взад-отдай по факту 5%!Ни за что. Су-ки..

Вопрос в том, кто отдаст. Вряд ли забугорные биржи им отчётность предоставят.

7,5к красиво пробили, посрывав стопы. Можно начинать основательно закупаться.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Странно, тезер печатают дальше, стабильно по 10-20 лямов чуть ли не ежедневно, а цены пошли вниз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:01

  andrein написав:
  andrein написав:
  airmax78 написав:От кого прошла? К кому прошла? Если я через неделю отправлю 0,00000888 на какой-то адрес: какова вероятность сильного движения более 33%?
Реально уже секта мошенников какая-то.

Предупрежден, значит вооружен !
:)
Секта верующих !
:)

Идем в комфортную зону закупа.

И да воздастся каждому по вере его !
:)

ПЦ как все тупо. Поставил ордер на 7500.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...
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  #<1 ... 1599160016011602>
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