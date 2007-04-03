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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1599160016011602

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:08

  airmax78 написав:Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...

Что будете делать с вашим битком по 8000 купленным, усредняться?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:11

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...

Что будете делать с вашим битком по 8000 купленным, усредняться?

Да как обычно - ждать. Пойдет контрольная транзакция 0.0000666 и +30% за день гарантированно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:22

  airmax78 написав:Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...


Обожемой, вы тоже - свидетель секты криптопейджинга? :mrgreen: Да, крупные игроки дампят и пампят, как им выгодно. Это мерзко, это манипуляция, нет на них регулятора, и все такое.

Но зачем им общаться друг с другом посредством блокчейна? Даже если им необходимо общаться, есть масса более удобных и приватных способов. А если хорошо подумать, то станет очевидно, что качать низколиквидный рынок любой крупный игрок может и самостоятельно без какой-либо координации со своими визави...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:54

  airmax78 написав:Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...




Зачем же Вы на 7500 ставили,раз знали...?? Так откупились зато,чего жалеете?? Что ниже будет...Ничего страшного...Усреднитесь на 6800 :D У меня тоже с десяток ордеров по разной альте сработало...Я и ждал этих цен
osafly
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:01

  andrein написав:Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.



чувак таки вгадав!
чи сам сигнал запустив? :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:10

  greenozon написав:
  andrein написав:Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.



чувак таки вгадав!
чи сам сигнал запустив? :mrgreen:


Это большая всемирная игра.
Разве это не прекрасно ?!!!
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:)
andrein
 
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  #<1 ... 1599160016011602
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