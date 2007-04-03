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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:08
airmax78 написав:
Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...
Что будете делать с вашим битком по 8000 купленным, усредняться?
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Zebra
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:11
Zebra написав: airmax78 написав:
Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...
Что будете делать с вашим битком по 8000 купленным, усредняться?
Да как обычно - ждать. Пойдет контрольная транзакция 0.0000666 и +30% за день гарантированно.
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airmax78
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:22
airmax78 написав:
Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...
Обожемой, вы тоже - свидетель секты криптопейджинга?
Да, крупные игроки дампят и пампят, как им выгодно. Это мерзко, это манипуляция, нет на них регулятора, и все такое.
Но зачем им общаться друг с другом посредством блокчейна? Даже если им необходимо общаться, есть масса более удобных и приватных способов. А если хорошо подумать, то станет очевидно, что качать низколиквидный рынок любой крупный игрок может и самостоятельно без какой-либо координации со своими визави...
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zРадио
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:54
airmax78 написав:
Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...
Зачем же Вы на 7500 ставили,раз знали...?? Так откупились зато,чего жалеете?? Что ниже будет...Ничего страшного...Усреднитесь на 6800
У меня тоже с десяток ордеров по разной альте сработало...Я и ждал этих цен
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osafly
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:01
andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
чувак таки вгадав!
чи сам сигнал запустив?
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greenozon
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:10
greenozon написав: andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
чувак таки вгадав!
чи сам сигнал запустив?
Это большая всемирная игра.
Разве это не прекрасно ?!!!
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andrein
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