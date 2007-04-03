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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:06
andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
Спасибо
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:57
osafly написав:
...Я помню как Вы говорили на 11-упадет до 7800-войду на всю котлету....Так уже-7500!!
верить сказкам одессита - себя не уважать, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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