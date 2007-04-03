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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:06
andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
Спасибо
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:57
osafly написав:
...Я помню как Вы говорили на 11-упадет до 7800-войду на всю котлету....Так уже-7500!!
верить сказкам одессита - себя не уважать, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 01:43
airmax78 написав:
Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...
Все так. Серьезные инвесторы просто понимают, что красная кнопка не у них. Поэтому и не полезут.
Востаннє редагувалось andrein
в Чет 24 жов, 2019 02:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 02:34
Zebra написав:
Странно, тезер печатают дальше, стабильно по 10-20 лямов чуть ли не ежедневно, а цены пошли вниз.
Альту віджимають. Особливо кефір.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 02:59
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Странно, тезер печатают дальше, стабильно по 10-20 лямов чуть ли не ежедневно, а цены пошли вниз.
Альту віджимають. Особливо кефір.
Тоже так думаю, учитывая, что цены в гривнах пока что опережают мировые - значит деньги есть. Идет вытруска на центральных биржах.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 03:14
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