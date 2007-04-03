RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1600160116021603

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:06

  andrein написав:Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.

Спасибо
Tegularius
 
Повідомлень: 984
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:57

  osafly написав:...Я помню как Вы говорили на 11-упадет до 7800-войду на всю котлету....Так уже-7500!!

верить сказкам одессита - себя не уважать, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14199
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 4079 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 01:43

  airmax78 написав:Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...


Все так. Серьезные инвесторы просто понимают, что красная кнопка не у них. Поэтому и не полезут.

Востаннє редагувалось andrein в Чет 24 жов, 2019 02:59, всього редагувалось 1 раз.
andrein
 
Повідомлень: 378
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 02:34

  Zebra написав:Странно, тезер печатают дальше, стабильно по 10-20 лямов чуть ли не ежедневно, а цены пошли вниз.

Альту віджимають. Особливо кефір.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26883
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 02:59

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Странно, тезер печатают дальше, стабильно по 10-20 лямов чуть ли не ежедневно, а цены пошли вниз.

Альту віджимають. Особливо кефір.

Тоже так думаю, учитывая, что цены в гривнах пока что опережают мировые - значит деньги есть. Идет вытруска на центральных биржах.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7313
З нами з: 21.09.12
Подякував: 620 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 03:14

andrein
 
Повідомлень: 378
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1600160116021603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2540, 2541, 2542
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
25419 179283055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 03:04
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6731 1465939
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:57
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 44775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron