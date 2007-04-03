|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:06
andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0,00000888. Вероятно сильное движение более 33%. Скорее всего дамп в течении максимум 3-х суток.
Спасибо
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 984
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:57
osafly написав:
...Я помню как Вы говорили на 11-упадет до 7800-войду на всю котлету....Так уже-7500!!
верить сказкам одессита - себя не уважать, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14199
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 4079 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Чет 24 жов, 2019 01:43
airmax78 написав:
Эти движения просто убивают рынок. Зная о таком ни один вменяемый серьезный инвестор сюда не полезет. Если какой-то куй с горы отправляет несколько циферок и как по команде начинается движняк - да пошли вы нах. В таком борделе можно рискнуть тысячей баксов. Но завести сюда серьезные суммы...
Все так. Серьезные инвесторы просто понимают, что красная кнопка не у них. Поэтому и не полезут.
Востаннє редагувалось andrein
в Чет 24 жов, 2019 02:59, всього редагувалось 1 раз.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 379
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 02:34
Zebra написав:
Странно, тезер печатают дальше, стабильно по 10-20 лямов чуть ли не ежедневно, а цены пошли вниз.
Альту віджимають. Особливо кефір.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26883
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 02:59
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Странно, тезер печатают дальше, стабильно по 10-20 лямов чуть ли не ежедневно, а цены пошли вниз.
Альту віджимають. Особливо кефір.
Тоже так думаю, учитывая, что цены в гривнах пока что опережают мировые - значит деньги есть. Идет вытруска на центральных биржах.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7314
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 жов, 2019 03:14
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 379
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:02
Zebra написав: Козак-характерник написав: Zebra написав:
Странно, тезер печатают дальше, стабильно по 10-20 лямов чуть ли не ежедневно, а цены пошли вниз.
Альту віджимають. Особливо кефір.
Тоже так думаю, учитывая, что цены в гривнах пока что опережают мировые
- значит деньги есть. Идет вытруска на центральных биржах.
весело тут, про гривню до сліз
переглянув топік за останні декілька тижнів, народ задвигає необгрунтовані бичі вангування, коли технічно все очевидно
... біток глобально в корекції, локально майже місяць малювали ведмежий флаг, по якому ціль ще не відпраціювали (тест 7к), але нижче ще є цілі по пробитому раніше трикутнику і рівні по фібо (після параболічного росту), ... докуплятися всю дорогу на дампові іраціюнальне рішення, як і співати оди бутеріуму, еос та іншому непотрібу, хоча хтось повинен це робити, а хтось стригти таких
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:48
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7314
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25469
|179293641
|
|
|6732
|1466083
|
Чет 24 жов, 2019 11:02
ЛОБ
|
|38
|44778
|
|