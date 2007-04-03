Спасибо
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:06
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:57
верить сказкам одессита - себя не уважать, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 24 жов, 2019 01:43
Все так. Серьезные инвесторы просто понимают, что красная кнопка не у них. Поэтому и не полезут.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 24 жов, 2019 02:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 жов, 2019 02:34
Альту віджимають. Особливо кефір.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 24 жов, 2019 02:59
Тоже так думаю, учитывая, что цены в гривнах пока что опережают мировые - значит деньги есть. Идет вытруска на центральных биржах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:02
весело тут, про гривню до сліз
переглянув топік за останні декілька тижнів, народ задвигає необгрунтовані бичі вангування, коли технічно все очевидно ... біток глобально в корекції, локально майже місяць малювали ведмежий флаг, по якому ціль ще не відпраціювали (тест 7к), але нижче ще є цілі по пробитому раніше трикутнику і рівні по фібо (після параболічного росту), ... докуплятися всю дорогу на дампові іраціюнальне рішення, як і співати оди бутеріуму, еос та іншому непотрібу, хоча хтось повинен це робити, а хтось стригти таких
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:48
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:20
про 23.50 не зрозумів, схоже, що не за адресою, ... а мій ТА на грн. почуває себе добре, про останню ціль я писав, як і про відкуп кАтлєти на ній і це вам не злив ракєтчика на низах (+злякалися в ОВДП зайти, наскільки зрозумів), а просто гойдалка
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:41
TylerTruman_
голосовалку наверху видел, 62% мнили себя парикмахерами и не зашли па 3250, многие до сих пор в фиате, а куча куда авторитетнее тебя народу по выскакивали на 6т. после чего биток сходил почти на 14. так шо не надо изображать гурувсезнайку - скромнее, тут зебры хватает...
Востаннє редагувалось чик в Чет 24 жов, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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