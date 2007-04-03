Zebra написав:Доречі, про гривню, як там відкуп доллара по 23.50 згідно ТА себе почуває?
про 23.50 не зрозумів, схоже, що не за адресою, ... а мій ТА на грн. почуває себе добре, про останню ціль я писав, як і про відкуп кАтлєти на ній і це вам не злив ракєтчика на низах (+злякалися в ОВДП зайти, наскільки зрозумів), а просто гойдалка
ага, ага
TylerTruman_ написав:як раніше писав 24,7 і 24,5 на які народ надіявся – це рівні ні про що, … і про кеди на тижні, коротку відкупив (злив був на 24,85), … а довшу кАтлєту та акумульовану грн. буду паркувати в бакс тільки на розворотній формації, … озвученої цілі 24,0-24,2 досягли, на основному графіку, що роблю ТА бакс/красива 50й фібо рівень = 24,19 … поки немає підтвердження дна, маю надію, що розворот буде із тесту 23 (бай зона 23-23,2), потім корекція вище 25, ймовірно тест 26, вотЪ
обісралися так і кажіть і по ETH/BTC з походом на 0.015 також обісралися - вимальовується чітка бича формація, яка закінчиться прискоренням як завжди
osafly осафлист, ты это недавно в переговорке на бтц выспрашивал - https://forklog.com/v-ukraine-predstavi ... industrii/ самому лень найти и другим выложить.ходишь по форумам только с личной выгодой, негодяй.а важное для всех прячешь.если примут биржи=налоговые агенты, то нас вышвырнут с всех бирж со всеми вытекающими.ну никто не спорит. что новая власть тупая. это они очень быстро уже доказали