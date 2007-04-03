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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1601160216031604

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:45

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Доречі, про гривню, як там відкуп доллара по 23.50 згідно ТА себе почуває?

про 23.50 не зрозумів, схоже, що не за адресою, ... а мій ТА на грн. почуває себе добре, про останню ціль я писав, як і про відкуп кАтлєти на ній 8) і це вам не злив ракєтчика на низах (+злякалися в ОВДП зайти, наскільки зрозумів), а просто гойдалка :mrgreen:


ага, ага

  TylerTruman_ написав:як раніше писав :arrow: 24,7 і 24,5 на які народ надіявся – це рівні ні про що, … і про кеди на тижні, коротку відкупив (злив був на 24,85), … а довшу кАтлєту та акумульовану грн. буду паркувати в бакс тільки на розворотній формації, … озвученої цілі 24,0-24,2 досягли, на основному графіку, що роблю ТА бакс/красива 50й фібо рівень = 24,19 … поки немає підтвердження дна, маю надію, що розворот буде із тесту 23 (бай зона 23-23,2), потім корекція вище 25, ймовірно тест 26, вотЪ


обісралися так і кажіть
і по ETH/BTC з походом на 0.015 також обісралися - вимальовується чітка бича формація, яка закінчиться прискоренням як завжди
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Просто кому-то так нужно было.


керований ким-то ринок це не ринок, а булшіт
(думки вголос)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:19

osafly
осафлист, ты это недавно в переговорке на бтц выспрашивал - https://forklog.com/v-ukraine-predstavi ... industrii/
самому лень найти и другим выложить.ходишь по форумам только с личной выгодой, негодяй.а важное для всех прячешь.если примут биржи=налоговые агенты, то нас вышвырнут с всех бирж со всеми вытекающими.ну никто не спорит. что новая власть тупая. это они очень быстро уже доказали :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:29

впєрєді кріпто зіма (неделі, месяца), ждем дна, і закупаємся (с) хомашка

+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:08

  чик написав:TylerTruman_
голосовалку наверху видел, 62% мнили себя парикмахерами и не зашли па 3250, многие до сих пор в фиате, а куча куда авторитетнее тебя народу по выскакивали на 6т. после чего биток сходил почти на 14. так шо не надо изображать гурувсезнайку - скромнее, тут зебры хватает...

Я угадал дно, но сам потом в него не поверил и купил па3000 совсем мало.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:17

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Доречі, про гривню, як там відкуп доллара по 23.50 згідно ТА себе почуває?

про 23.50 не зрозумів, схоже, що не за адресою, ... а мій ТА на грн. почуває себе добре, про останню ціль я писав, як і про відкуп кАтлєти на ній 8) і це вам не злив ракєтчика на низах (+злякалися в ОВДП зайти, наскільки зрозумів), а просто гойдалка :mrgreen:


ага, ага

  TylerTruman_ написав:як раніше писав :arrow: 24,7 і 24,5 на які народ надіявся – це рівні ні про що, … і про кеди на тижні, коротку відкупив (злив був на 24,85), … а довшу кАтлєту та акумульовану грн. буду паркувати в бакс тільки на розворотній формації, … озвученої цілі 24,0-24,2 досягли, на основному графіку, що роблю ТА бакс/красива 50й фібо рівень = 24,19 … поки немає підтвердження дна, маю надію, що розворот буде із тесту 23 (бай зона 23-23,2), потім корекція вище 25, ймовірно тест 26, вотЪ


обісралися так і кажіть
і по ETH/BTC з походом на 0.015 також обісралися - вимальовується чітка бича формація, яка закінчиться прискоренням як завжди

і? бачу вас потягнуло оффтопити по грн. (в профільній гілці слабо на неточному прогнозі зловити?), але я не бачу зв'язку із попереднім вашим постом, а процитоване просто константація вдалої аналітики якби :roll:
а по бутеріуму, згадайте на яких рівнях ви купували і я писав про 0.015, досягли 0,0161, потім подумайте про неточність прогнозів, +по цьому хламу ще не вечір
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:35

  чик написав:TylerTruman_
голосовалку наверху видел, 62% мнили себя парикмахерами и не зашли па 3250, многие до сих пор в фиате, а куча куда авторитетнее тебя народу по выскакивали на 6т. после чего биток сходил почти на 14. так шо не надо изображать гурувсезнайку - скромнее, тут зебры хватает...

до чого порівняння із молочними прогнозами Зебри, чи якимись умовними іншими форумчанами? якщо у вас є коментарі по моїм прогнозам, чи трейдам, що я озвучував, то в студію, ... чи ви із тих, хто не маєте що сказати по ділу, але на особистості переходить?
і по 1е, коли були на 3250, то я тоді ще не брав участі в цьому топіку, щоб мене в чомусь докоряти, ... а по 2е, бичків ціле стадо, а по ведмежим прогнозам я щось не спостерігав точності, але я, наприклад, писав коли отримали розворот (пробій параболи) і коли повинні були попрощатися із 10к,
п.с. так що, якщо ви потужний аналітик і будете спостерігати мій прогноз, з яким будете незгодні, то давайте контаргументи, а не ля-ля
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:45

Кефір на файній заквасці. Бродить. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:55

  TylerTruman_ написав:і? бачу вас потягнуло оффтопити по грн. (в профільній гілці слабо на неточному прогнозі зловити?), але я не бачу зв'язку із попереднім вашим постом, а процитоване просто константація вдалої аналітики якби :roll:
а по бутеріуму, згадайте на яких рівнях ви купували і я писав про 0.015, досягли 0,0161, потім подумайте про неточність прогнозів, +по цьому хламу ще не вечір

Я з вас в профільній гілці теж глузував і цитував.

І що , по ефіру набрали позицію на 0.0161 ? Чи сидите смокчите пальці? Іноді краще в просадці посидіти, коли впевнений, що розворот близько, і він відбувся, як я і казав.
Zebra
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