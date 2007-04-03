Додано: Чет 24 жов, 2019 13:35

чик написав: TylerTruman_

голосовалку наверху видел, 62% мнили себя парикмахерами и не зашли па 3250, многие до сих пор в фиате, а куча куда авторитетнее тебя народу по выскакивали на 6т. после чего биток сходил почти на 14. так шо не надо изображать гурувсезнайку - скромнее, тут зебры хватает... голосовалку наверху видел, 62% мнили себя парикмахерами и не зашли па 3250, многие до сих пор в фиате, а куча куда авторитетнее тебя народу по выскакивали на 6т. после чего биток сходил почти на 14. так шо не надо изображать гурувсезнайку - скромнее, тут зебры хватает...

до чого порівняння із молочними прогнозами Зебри, чи якимись умовними іншими форумчанами? якщо у вас є коментарі по моїм прогнозам, чи трейдам, що я озвучував, то в студію, ... чи ви із тих, хто не маєте що сказати по ділу, але на особистості переходить?і по 1е, коли були на 3250, то я тоді ще не брав участі в цьому топіку, щоб мене в чомусь докоряти, ... а по 2е, бичків ціле стадо, а по ведмежим прогнозам я щось не спостерігав точності, але я, наприклад, писав коли отримали розворот (пробій параболи) і коли повинні були попрощатися із 10к,п.с. так що, якщо ви потужний аналітик і будете спостерігати мій прогноз, з яким будете незгодні, то давайте контаргументи, а не ля-ля