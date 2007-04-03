Кучинелли написав:osafly осафлист, ты это недавно в переговорке на бтц выспрашивал - https://forklog.com/v-ukraine-predstavi ... industrii/ самому лень найти и другим выложить.ходишь по форумам только с личной выгодой, негодяй.а важное для всех прячешь.если примут биржи=налоговые агенты, то нас вышвырнут с всех бирж со всеми вытекающими.ну никто не спорит. что новая власть тупая. это они очень быстро уже доказали
В дурдоме сегодня что,день открытых дверей что ли?? Вафлинелли-ты шизофрейник как сюда просочился?? Во первых,на странице форума 1601 я ссылку с этой новостью дал здесь,наткнувшись на нее в сети...Во вторых,кто там торгует под одинаковым ником на БТС,я не знаю... постоянно отписываясь здесь,я бы не регистрировался под единым ником там,как раз из за таких вот даунов-аутистов типа тебя,сующих свое еб... не в свое дело.В третьих,я вообще этой биржей не пользуюсь уже более чем пол года как минимум,после того как они рипл выводили чуть ли не сутки.. В четвертых-лечи свою больную голову,потом вякай тут,несчастье...С какой выгодой ты ходишь и гадишь по форумам-не понятно.Идиот недоделаный!
TylerTruman_ написав:п.с. так що, якщо ви потужний аналітик і будете спостерігати мій прогноз, з яким будете незгодні, то давайте контаргументи, а не ля-ля
лень на всё отвечать, когда угадываете ставлю +, когда понтуетесь -, я не аналитик и не трейдер. у мну приятель постоянно анализирует инфу и прогнозирует на недели раньше, чем вас тут иногда осеняет. не поняли о чём я написал, как грил квестор "ніхто не знає майбутнього..."