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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1602160316041605

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:54

  Кучинелли написав:osafly
осафлист, ты это недавно в переговорке на бтц выспрашивал - https://forklog.com/v-ukraine-predstavi ... industrii/
самому лень найти и другим выложить.ходишь по форумам только с личной выгодой, негодяй.а важное для всех прячешь.если примут биржи=налоговые агенты, то нас вышвырнут с всех бирж со всеми вытекающими.ну никто не спорит. что новая власть тупая. это они очень быстро уже доказали :(


В дурдоме сегодня что,день открытых дверей что ли?? Вафлинелли-ты шизофрейник как сюда просочился?? Во первых,на странице форума 1601 я ссылку с этой новостью дал здесь,наткнувшись на нее в сети...Во вторых,кто там торгует под одинаковым ником на БТС,я не знаю... постоянно отписываясь здесь,я бы не регистрировался под единым ником там,как раз из за таких вот даунов-аутистов типа тебя,сующих свое еб... не в свое дело.В третьих,я вообще этой биржей не пользуюсь уже более чем пол года как минимум,после того как они рипл выводили чуть ли не сутки.. В четвертых-лечи свою больную голову,потом вякай тут,несчастье...С какой выгодой ты ходишь и гадишь по форумам-не понятно.Идиот недоделаный!
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:03

  TylerTruman_ написав:п.с. так що, якщо ви потужний аналітик і будете спостерігати мій прогноз, з яким будете незгодні, то давайте контаргументи, а не ля-ля

лень на всё отвечать, когда угадываете ставлю +, когда понтуетесь -, я не аналитик и не трейдер. у мну приятель постоянно анализирует инфу и прогнозирует на недели раньше, чем вас тут иногда осеняет. не поняли о чём я написал, как грил квестор "ніхто не знає майбутнього..."
а шо делать?
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