TylerTruman_ написав:п.с. так що, якщо ви потужний аналітик і будете спостерігати мій прогноз, з яким будете незгодні, то давайте контаргументи, а не ля-ля
лень на всё отвечать, когда угадываете ставлю +, когда понтуетесь -, я не аналитик и не трейдер. у мну приятель постоянно анализирует инфу и прогнозирует на недели раньше, чем вас тут иногда осеняет. не поняли о чём я написал, как грил квестор "ніхто не знає майбутнього..."
п.с. тут було здивування чому дід 7,5к легко проскочив, можу "по секрету" поділитися чому для консолідації зупинилися на 7,3к
ну и шо дальше
7500-7000-6800-6400-5600
?
Зрозуміло, завішаний медалями прогнозист, а на ділі хомяк => торгуючий по сигналам. Мені на +/- плювати, істина і профіт дорожче, … на останньому наливі биків втримала лінія підтримки по низам від середини липня, по суті => у биків зараз головна надія на ону, якщо втримають, то потім тест лінії супротиву, а це клинообразна формація, тобто розворотна, але якщо пробиваємо підтримку, наступну зупинку для входу я розглядую на 6,9к, … +якщо на 61,8% корекція не закінчиться (як було в 15/16 роках), то стає актуальним оновлення дна 2018 року