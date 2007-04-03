ничего не купил, бо голосовал за 9пункт .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:25
ничего не купил, бо голосовал за 9пункт .
а шо делать?
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:02
Зрозуміло, завішаний медалями прогнозист, а на ділі хомяк => торгуючий по сигналам.
Мені на +/- плювати, істина і профіт дорожче, … на останньому наливі биків втримала лінія підтримки по низам від середини липня, по суті => у биків зараз головна надія на ону, якщо втримають, то потім тест лінії супротиву, а це клинообразна формація, тобто розворотна, але якщо пробиваємо підтримку, наступну зупинку для входу я розглядую на 6,9к, … +якщо на 61,8% корекція не закінчиться (як було в 15/16 роках), то стає актуальним оновлення дна 2018 року
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:52
без этого не? хомяки, медальки покоя не дают. ведёте себя, как девочки мужского пола - полистайте фрейда, сходите в армеечку на пару лет, сделайте шо то своими руками и станьте мужчинами, а то так и останетесь => "вечно юными трейдунистами"
касаемо прогноза, продолжайте плиз постить подобную инфу. всем полезно и по делу, если бы ешо картинку навчились уменьшать , а во общем то подобными графиками весь инет увишан - ничо нового. если не вверх то вниз, не угадали - быренько переобулись. уже зарекался сюда лезть, просто хотел направить диалог в нужное русло и то, шо у вас ниже упомянутой цитаты, как раз оно...
з.ы. серую медальку дают здеся по итогам квартала, свою получил за угаданных полгода - участвуйте, а бронзу за этот пост...
а шо делать?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:14
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:28
Востаннє редагувалось чик в П'ят 25 жов, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:46
купіть бутеріума, може просадка депозита допоможе вам бути стриманішим, якщо не можете тримати себе в руках ... а взагалі, на форумі є функція ігнору, корисна дуже, коли нічого корисного від когось не бачиш, а навпаки, па-па.
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