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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1602160316041605

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:25

  airmax78 написав:Я угадал дно, но сам потом в него не поверил и купил па3000 совсем мало.

ничего не купил, бо голосовал за 9пункт :o .
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:02

  чик написав:
  TylerTruman_ написав:п.с. так що, якщо ви потужний аналітик і будете спостерігати мій прогноз, з яким будете незгодні, то давайте контаргументи, а не ля-ля

лень на всё отвечать, когда угадываете ставлю +, когда понтуетесь -, я не аналитик и не трейдер. у мну приятель постоянно анализирует инфу и прогнозирует на недели раньше, чем вас тут иногда осеняет. не поняли о чём я написал, как грил квестор "ніхто не знає майбутнього..."
п.с. тут було здивування чому дід 7,5к легко проскочив, можу "по секрету" поділитися чому для консолідації зупинилися на 7,3к

ну и шо дальше
7500-7000-6800-6400-5600
?

Зрозуміло, завішаний медалями прогнозист, а на ділі хомяк => торгуючий по сигналам. :mrgreen:
Мені на +/- плювати, істина і профіт дорожче, 8) … на останньому наливі биків втримала лінія підтримки по низам від середини липня, по суті => у биків зараз головна надія на ону, якщо втримають, то потім тест лінії супротиву, а це клинообразна формація, тобто розворотна, але якщо пробиваємо підтримку, наступну зупинку для входу я розглядую на 6,9к, … +якщо на 61,8% корекція не закінчиться (як було в 15/16 роках), то стає актуальним оновлення дна 2018 року :roll:
Зображення
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:52

  TylerTruman_ написав:Зрозуміло, завішаний медалями прогнозист, а на ділі хомяк => торгуючий по сигналам.

без этого не? хомяки, медальки покоя не дают. ведёте себя, как девочки мужского пола - полистайте фрейда, сходите в армеечку на пару лет, сделайте шо то своими руками и станьте мужчинами, а то так и останетесь => "вечно юными трейдунистами" :mrgreen:
касаемо прогноза, продолжайте плиз постить подобную инфу. всем полезно и по делу, если бы ешо картинку навчились уменьшать :roll:, а во общем то подобными графиками весь инет увишан - ничо нового. если не вверх то вниз, не угадали - быренько переобулись. уже зарекался сюда лезть, просто хотел направить диалог в нужное русло и то, шо у вас ниже упомянутой цитаты, как раз оно...

з.ы. серую медальку дают здеся по итогам квартала, свою получил за угаданных полгода - участвуйте, а бронзу за этот пост...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:14

  чик написав:бла-бла-бла

декому іноді краще мовчати, тим паче якщо некомпетентні і нічого по ділу сказати :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:28

:arrow:
Востаннє редагувалось чик в П'ят 25 жов, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:46

  чик написав:TylerTruman_
на этом форуме и конкретно на этой ветке 90% бла, бла - это и вас касаемо, так шо не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти.(с)

купіть бутеріума, може просадка депозита допоможе вам бути стриманішим, якщо не можете тримати себе в руках :mrgreen: ... а взагалі, на форумі є функція ігнору, корисна дуже, коли нічого корисного від когось не бачиш, а навпаки, па-па.
TylerTruman_
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