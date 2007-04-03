ничего не купил, бо голосовал за 9пункт .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:25
ничего не купил, бо голосовал за 9пункт .
а шо делать?
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:02
… на останньому наливі биків втримала лінія підтримки по низам від середини липня, по суті => у биків зараз головна надія на ону, якщо втримають, то потім тест лінії супротиву, а це клинообразна формація, тобто розворотна, але якщо пробиваємо підтримку, наступну зупинку для входу я розглядую на 6,9к, … +якщо на 61,8% корекція не закінчиться (як було в 15/16 роках), то стає актуальним оновлення дна 2018 року
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону
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