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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1602160316041605

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:25

  airmax78 написав:Я угадал дно, но сам потом в него не поверил и купил па3000 совсем мало.

ничего не купил, бо голосовал за 9пункт :o .
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:02

8) … на останньому наливі биків втримала лінія підтримки по низам від середини липня, по суті => у биків зараз головна надія на ону, якщо втримають, то потім тест лінії супротиву, а це клинообразна формація, тобто розворотна, але якщо пробиваємо підтримку, наступну зупинку для входу я розглядую на 6,9к, … +якщо на 61,8% корекція не закінчиться (як було в 15/16 роках), то стає актуальним оновлення дна 2018 року :roll:
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ставлю на то,что сейчас реально отскок будет до 7800,ну 8000 в крайнем случае и снова падение третьей волной в район 6700-7000 и это,надеюсь будет финальная часть "марлезонского балета" с последующим переломом и сменой тренда.
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:29

  Vitaka написав:Итак, криптопанство, делаем ставки! Думаю, шта с 7,5к будет атскок вверх, к 9к.
Бо дискуссия уходит в сторону :)

Не к 9к, а к 8к и не сразу. Потом снова сходим вниз. В декабре полугодовые фьючерсы на CME закрываются, до этого времени киты будут набирать позицию.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:48

Арестован генеральный директор банка Crypto Capital по обвинению в участии в наркокартеле и отмыванию денег на бирже Bitfinex. Именно с этим банком был связан скандал о потере 850 миллионов Tether.

Ситуацию максимально ухудшает то, что, по информации нескольких источников, банковскими услугами Crypto Capital пользовалась не только биржа Bitfinex, но и другие топовые игроки рынка - Binance, Bitmex, Kraken.
Это крайне негативная новость, особенно при текущей ситуации на рынке.
andrein
 
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