… на останньому наливі биків втримала лінія підтримки по низам від середини липня, по суті => у биків зараз головна надія на ону, якщо втримають, то потім тест лінії супротиву, а це клинообразна формація, тобто розворотна, але якщо пробиваємо підтримку, наступну зупинку для входу я розглядую на 6,9к, … +якщо на 61,8% корекція не закінчиться (як було в 15/16 роках), то стає актуальним оновлення дна 2018 року
Ставлю на то,что сейчас реально отскок будет до 7800,ну 8000 в крайнем случае и снова падение третьей волной в район 6700-7000 и это,надеюсь будет финальная часть "марлезонского балета" с последующим переломом и сменой тренда.
Арестован генеральный директор банка Crypto Capital по обвинению в участии в наркокартеле и отмыванию денег на бирже Bitfinex. Именно с этим банком был связан скандал о потере 850 миллионов Tether.
Ситуацию максимально ухудшает то, что, по информации нескольких источников, банковскими услугами Crypto Capital пользовалась не только биржа Bitfinex, но и другие топовые игроки рынка - Binance, Bitmex, Kraken. Это крайне негативная новость, особенно при текущей ситуации на рынке.
Да это капля в море негатива отовсюду..Но Вы молодец,на счет сигнальной транзакции.Не впервой между прочим уже и загодя перед самой движухой..Помню-помню и предыдущие разы..,а не как часто бывает-ЯЖГ(задним числом)... Вы пожалуйста пишите сообществу,когда следующие будут.Спасибо.
Zebra написав:Доречі, про гривню, як там відкуп доллара по 23.50 згідно ТА себе почуває?
про 23.50 не зрозумів, схоже, що не за адресою, ... а мій ТА на грн. почуває себе добре, про останню ціль я писав, як і про відкуп кАтлєти на ній і це вам не злив ракєтчика на низах (+злякалися в ОВДП зайти, наскільки зрозумів), а просто гойдалка
ага, ага
TylerTruman_ написав:як раніше писав 24,7 і 24,5 на які народ надіявся – це рівні ні про що, … і про кеди на тижні, коротку відкупив (злив був на 24,85), … а довшу кАтлєту та акумульовану грн. буду паркувати в бакс тільки на розворотній формації, … озвученої цілі 24,0-24,2 досягли, на основному графіку, що роблю ТА бакс/красива 50й фібо рівень = 24,19 … поки немає підтвердження дна, маю надію, що розворот буде із тесту 23 (бай зона 23-23,2), потім корекція вище 25, ймовірно тест 26, вотЪ
обісралися так і кажіть і по ETH/BTC з походом на 0.015 також обісралися - вимальовується чітка бича формація, яка закінчиться прискоренням як завжди