+$1200 за день итого, это крипторынок, тут хомок бреют в обе стороны
Тейлор там тех.анализ давал, опять обосрался
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:01
+$1200 за день итого, это крипторынок, тут хомок бреют в обе стороны
Тейлор там тех.анализ давал, опять обосрался
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:12
Думал, что они хоть на пару дней поход за 8к отложат, но зачем так мелочиться. Шерсть уже не бреют, а рвут вместе со шкурой
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:37
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