+$1200 за день итого, это крипторынок, тут хомок бреют в обе стороны
Тейлор там тех.анализ давал, опять обосрался
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:01
+$1200 за день итого, это крипторынок, тут хомок бреют в обе стороны
Тейлор там тех.анализ давал, опять обосрался
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:12
Думал, что они хоть на пару дней поход за 8к отложат, но зачем так мелочиться. Шерсть уже не бреют, а рвут вместе со шкурой
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:37
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:59
Єтіть калатіть!
бітка +15% !!!!!!!!!!
PS хомашка лошара
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:01
Ну, малость не угадал... Но свою копейку у савершенно дицинтрализованной криптозолотой валюты выдрал. И на кроссе кешы чуток прокатился.
Но! Вопрос с пилятским кроссом гавNEO остается открытым. Торгую потихоньку внутри убытка... Двигаю позицию в свою сторону
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:06
Наврядли это разворот тренда, китам нужно не менее месяца (а лучше два или три) на более-менее ровном графике для закупа перед разворотом.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:25
Продав кефір 190$. Далі буде.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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